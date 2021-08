Przy metrze Ratusz Arsenał powstanie nowy skwer miejski

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił przetarg na budowę Skweru Sportów Miejskich Ratusz Arsenał. Nowe, pełne zieleni miejsce spotkań i aktywności sportowych powstanie przy budynku Arsenału Królewskiego – w samym centrum stolicy. Początek prac budowlanych planowany jest w październiku, a zakończenie w III kwartale 2022 r.

REKLAMA

Skwer Sportów Miejskich przy Arsenale powstanie dzięki mieszkańcom głosującym w warszawskim budżecie obywatelskim. Na obecnie niezagospodarowanym terenie nad tunelem metra pojawi się atrakcyjne, pełne zieleni miejsce spotkań i aktywności sportowych, dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Dogodna lokalizacja nowego skweru z dostępem do transportu zbiorowego

Tworzenie nowych, zielonych przestrzeni publicznych jest jednym z elementów szerszego programu zmian w Warszawie, które mają uczynić ją najlepszym miastem do życia, a nie tylko do pracy. To także jeden z fundamentów długofalowej strategii rozwoju miasta #Warszawa2030.

– Warszawa jest miastem otwartym, zielonym i stawiającym czoła wyzwaniom klimatycznym, takim jak np. zjawisko miejskiej wyspy ciepła. W wielu miejscach beton zastępujemy roślinnością i tworzymy zacienione przestrzenie rekreacji, które korzystnie wpływają na zdrowie mieszkańców – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Skwer Sportów Miejskich Ratusz Arsenał to nie tylko nowa, zielona przestrzeń, ale także kolejny teren sportowo-rekreacyjny, który może zwiększyć zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród mieszkańców w centrum miasta. Dodatkową zaletą nowego skweru będzie jego bliskie położenie przy stacji metra. Będzie to już trzecia taka inwestycja realizowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

– Podobne projekty – łączące sport i wypoczynek wśród zieleni – zostały zrealizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przy stacji metra „Centrum Nauki Kopernik”, czy „Świętokrzyska” i cieszą się wielkim powodzeniem – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i dodaje: – Warszawa będzie więc mogła pochwalić się realizacją kolejnej dostępnej przestrzeni rekreacji powiązanej z linią metra.

Dla komfortu wszystkich użytkowników ścieżki spacerowe i te przeznaczone dla aktywnej rekreacji zostaną rozdzielone. Dzięki temu każdy będzie mógł bezpiecznie skorzystać z przestrzeni nowego skweru według własnych potrzeb. Osoby szukające wytchnienia wśród zieleni będą mogły skorzystać z nowych alejek spacerowych z przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralno-żywicznej. Natomiast alejka o utwardzonej nawierzchni z murkami do ćwiczeń pozwoli na uprawianie sportów, takich jak jazda na rolkach, deskorolce czy hulajnodze. Bliżej Ogrodu Krasińskich znajdzie się zestaw przyrządów do kalisteniki. W tej strefie przewidziano bezpieczną nawierzchnię przepuszczalną i antypoślizgową.

Na skwerze pojawi się też wiele elementów małej architektury – pergole, nowe ławki, leżaki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Od strony Arsenału Królewskiego będzie można skorzystać ze stołów piknikowych. Wygodny wypoczynek umożliwią także drewniane tarasy w centralnej części.