Przy Netto Arenie w Szczecinie wystartowała budowa lodowiska

Lodowisko przy Netto Arenie w Szczecinie rusza z budową. Działać będzie od 24 listopada.

W Szczecinie przed Netto Areną ruszają prace związane z budową lodowiska.

Ślizgawka będzie działać od 24 listopada bieżącego roku do 18 lutego przyszłego roku.

Tafla lodowiska będzie miała powierzchnię blisko 1000 mkw.

W Szczecinie rozpoczynają się prace związane z budową lodowiska przy ulicy Szafera, informuje serwis Wiadomości Szczecin.

Tafla o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych będzie funkcjonowała od 24 listopada, aż do 18 lutego. Ślizgawka jednorazowo pomieści nawet 130 osób. Lodowisko będzie otwarte siedem dni w tygodniu, również w przerwie świątecznej i podczas ferii zimowych. Lodowisko zlokalizowane będzie przy Netto Arenie.

Obiekt wyposażony będzie w szatnię i wypożyczalnię łyżew. Na lodowisku będzie obowiązywać elektroniczny pomiar czasu, co umożliwi klientom wykorzystanie swojego czasu co do minuty.