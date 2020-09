Przy Nowym Rynku w Poznaniu powstanie chodnik antysmogowy

W ramach realizowanego obecnie zaprojektowanego przez Medusa Group budynku D kompleksu Nowy Rynek powstanie prawie 4000 mkw. chodnika z tzw. zielonego betonu, neutralizującego równowartość zanieczyszczeń wyemitowanych przez samochód, który przejechał w ciągu roku ponad 70 tys. kilometrów.

Poznań to kolejne miasto, w którym Skanska wybuduje chodnik redukujący negatywny dla zdrowia człowieka smog. W ramach realizowanego obecnie budynku D kompleksu Nowy Rynek powstanie prawie 4000 mkw. chodnika z tzw. zielonego betonu, neutralizującego równowartość zanieczyszczeń wyemitowanych przez samochód, który przejechał w ciągu roku ponad 70 tys. kilometrów. Zakończenie prac i oddanie go do użytku zaplanowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Zielony beton to rozwiązanie szczególnie potrzebne w miastach, gdzie smog i zanieczyszczenia pochodzące m.in. ze spalin samochodowych są stale rosnącym problemem. Dzięki promieniom słonecznym, na jego powierzchni dochodzi do redukcji niebezpiecznych dla człowieka cząstek NOx. Są one rozkładane na neutralne związki azotu i wraz z wodą deszczową odprowadzane do gleby.

Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczania się.

Pomiary przeprowadzane przez Skanska i partnerów naukowych podczas badań laboratoryjnych, a następnie w przestrzeni miejskiej, pokazały, że teren, na którym zainstalowano zielony beton, wykazuje średnio o 30% mniejsze stężenie dwutlenku azotu, w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Skanska z powodzeniem przetestowała tę technologię przy swoich inwestycjach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Pierwszy w Poznaniu chodnik z zielonego betonu będzie miał prawie 4000 mkw. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2021 roku, a oddanie do użytku zaplanowano na drugi kwartał, wraz z budynkiem D kompleksu Nowy Rynek. Chodnik w ciągu roku zneutralizuje równowartość zanieczyszczeń wyemitowanych przez samochód z silnikiem diesla, który przejechał ponad 70 tys. kilometrów.

– Zielony beton to technologia stająca się standardem w inwestycjach Skanska w Polsce. Jest to kolejny z elementów zrównoważonego budownictwa, który wpisuje się w DNA naszej firmy. W minionym roku wyznaczyliśmy sobie za cel osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2045 i zredukowanie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 50% – mówi Roland Jarosz, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska. – Z Poznaniem jesteśmy związani od 2011 roku, kiedy to ruszyliśmy z budową pierwszego w tym mieście biurowca Skanska – Malta House. Jako odpowiedzialny deweloper chcemy przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców miast, w których realizujemy nasze inwestycje. Budujemy nowoczesne, najwyższej klasy biurowce i dobrze zaprojektowaną, zieloną przestrzeń wokół, a dzięki antysmogowym chodnikom możemy dołożyć dodatkową cegiełkę do działań mających na celu poprawę czystości powietrza – dodaje Roland Jarosz.