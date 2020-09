Przy placu Defilad odtworzono projekt wybitnego polskiego architekta

12 replik ławek z lat 60. pojawiło się przy placu Defilad. Dzięki odtworzeniu projektu wybitnego polskiego architekta, prof. Jerzego Sołtana, stworzono miejsce odpoczynku dla mieszkańców i nawiązano do ponadczasowej architektury Dworca Śródmieście.

Plac Defilad to jedna z najliczniej odwiedzanych przestrzeni w Warszawie, tutaj znajdują się kluczowe punkty komunikacyjne miasta. Dzięki realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego przestrzeń ta zyskała nowe meble miejskie, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą spotkać się, wypocząć czy podziwiać miejskie życie.

W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Zarząd Zieleni zamontował w sumie 12 ławek na wzór projektu prof. Jerzego Sołtana. 8 z nich zostało zlokalizowanych w sąsiedztwie zieleni wzdłuż pasażu W. Szymborskiej, 4 zainstalowano przy wyjściu z Dworca Warszawa Śródmieście.

Kilka słów o architekcie

Projekt ławki został stworzony przez wybitnego architekta, prof. Jerzego Sołtana. Profesor Sołtan był wykładowcą warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Harvarda, współpracował m.in. z Le Corbusierem. Zaprojektował takie warszawskie obiekty jak kompleks sportowy Warszawianka, bar Wenecja czy wnętrza Dworca Warszawa Śródmieście. To właśnie we wnętrzach stołecznego dworca znalazły się piękne ławki o falistej formie będące przykładem wybitnego polskiego wzornictwa lat 60-tych.

O pomyśle

Montaż 12 ławek na wzór projektu J. Sołtana to pomysł zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Mebel miejski na Placu Defilad”. Zamysłem autorki było przeniesienie świetnego projektu małej architektury z podziemi Dworca Śródmieście i zlokalizowanie go w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki.