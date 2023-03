Przy rondzie Rataje w Poznaniu stanie 60-metrowy biurowiec. To projekt EASST Architects

W Poznaniu, pomiędzy rondem Rataje a galerią handlową Posnania stanie wysoki na 60 metrów biurowiec. Za jego projektem stoi pracownia EASST Architects.

Inwestycja TMT SA odmieni krajobraz poznańskiej dzielnicy Rataje.

Zaprojektowany przez pracownię EASST Architects biurowiec Industrial to 15-kondygnacyjny obiekt, którego wysokość sięgać będzie blisko 60 metrów.

Przed budynkiem zaprojektowano skwer, który pełnił będzie funkcje przestrzeni do odpoczynku i spotkań przyszłych najemców i ich gości.

W dalszej kolejności zbudowany niższy, 7-kondygnacyjny biurowiec będący częścią tego samego kompleksu.

Budynek widoczny będzie ze wszystkich najazdów z Ronda Rataje i zgodnie z zapisami MPZP będzie stanowił dominantę dla ronda i sąsiednich terenów. Będzie też swoistym domknięciem wysokościowym miasta, tworząc oś pomiędzy budynkiem Bałtyku a budynkami hotelowo-biurowymi kompleksu Andersia w centrum miasta.

Rzeźbiarska forma

Projekt zwraca uwagę rzeźbiarską formą, zmieniającą się wraz z odkrywaniem jej poszczególnych fragmentów. Założono podział budynku na dwie części pod względem wysokości. Niska pięciokondygnacyjna podstawa jest szeroka i została rozrzeźbiona przez wycofania fragmentów elewacji.

Górna część, która mieści w sobie dziesięć kondygnacji, została podzielona na dwie bryły przesunięte w rzucie względem siebie. Dodatkowo trzy kondygnacje zostały przesunięte na osi podłużnej. Dzięki tym zabiegom budynek zyskał rzeźbiarską formę i zaskakuje zróżnicowaną kompozycją przestrzenną. Całość została okryta w powtarzalną siatkę elewacji, aby ujednolicić bogactwo formy budynku.

Budynek chroniony przed słońcem

Efektowna elewacja ma również praktyczną funkcję. Bardzo istotnym elementem projektu dla inwestora i architektów był aspekt chronienia budynku przed słońcem. Z tego powodu elewacja ma dużą głębokość, która ma spowodować zwiększone zacienianie wnętrza, a przez to oszczędności dotyczące klimatyzowania przestrzeni biurowej.

Wertykalne elementy elewacji mają nieznaczne pochylenie, by ułatwić spływ wody. Elementy horyzontalne zostały zaprojektowane jako trapez aby nadać rytmowi elewacji lekkości. Elewacja zostanie wykonana z kompozytów aluminiowych w kolorze grafitowym.

Na dachach budynku zaplanowano zieleń ekstensywną. Dopełnieniem materiałowym będzie surowa blacha stalowa, która ma nadać budynkowi industrialny charakter. W takiej formie będą też wykonane wnętrza biurowca, które zostaną wykonane z takich materiałów jak beton architektoniczny, blacha stalowa czy siatka cięto-ciągniona. Przed budynkiem zaprojektowano skwer, który pełnił będzie funkcje przestrzeni do odpoczynku i spotkań przyszłych najemców i ich gości.

Forma i funkcja

Funkcjonalnie budynek będzie posiadał dwa poziomy garaży podziemnych. Na jednym z poziomów garaży będzie znajdowała się rowerownia z zapleczem prysznicy i szatni dla coraz większej rzeszy miłośników dwóch kółek.

Główne wejście do recepcji budynku znajdować się będzie od Alei Komedy. Na ponad stu metrach kwadratowych znajdzie się recepcja i poczekalnia dla gości. Głównym trzonem komunikacyjnym będzie zespół windowy z szybkimi dźwigami z odzyskiem energii.

Na parterze wydzielono dwa lokale usługowe z dostępem do skweru od Ronda Rataje i wewnętrznej przestrzeni pomiędzy projektowanym budynkiem i kolejnym etapem zabudowy. Kolejne cztery piętra są kondygnacjami powtarzalnymi o dużej przestrzeni do dowolnego zagospodarowania.

Skomunikowane będą dodatkową klatką wewnętrzną. Wyższe kondygnacje zbudowane są wokół trzonu komunikacyjnego, tak aby wszystkie pomieszczenia miały nieograniczony dostęp do widoku na miasto i przyległe tereny. Każda z nich będzie miała około 580 m do zagospodarowania biurami. Nad piątą kondygnacją przestrzenie będą miały dodatkowy dostęp do tarasów, które powstały dzięki zabiegowi przesunięcia bryły.

Budynek jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM, w którym analizowane są takie aspekty jak dostęp do komunikacji, zużycie energii i wody, jakość powietrza oraz zastosowanie ekologicznych materiałów. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami będzie ułatwiony dzięki spełnieniu wymogów „budynku bez barier”.

W dalszej kolejności planowane jest wybudowanie drugiej części kompleksu biurowego, który również będzie posiadał dwa poziomy hal garażowych oraz siedem kondygnacji nadziemnych zaprojektowanych w podobnym stylu do budynku od Ronda Rataje.