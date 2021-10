Przy stacji kolejowej w Podlesiu powstaje parking

Rozpoczęto prace związane z budową parkingu przy stacji kolejowej Katowice – Podlesie. Powstanie tu 51 darmowych miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, z których będzie można korzystać już w pierwszym kwartale 2022 roku.

Przy stacji kolejowej Katowice–Podlesie powstanie parking, który wpisze się w koncepcję zrównoważonego transportu miasta Katowice. Oznacza to szereg korzyści dla mieszkańców m.in. możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta, oszczędności na czasie i paliwie. Węzły przesiadkowe mają na celu zachęcenie do częstego korzystania z komunikacji publicznej. Tym samym przyczyniają się do zmniejszenia liczby pojazdów na drogach, co wpływa na redukcję emisji spalin i hałasu.

Prace związane z budową parkingu przy stacji kolejowej w Podlesiu prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach już się rozpoczęły. Pierwszy etap przygotowawczy polega na uporządkowaniu terenu inwestycji. Następne obejmą m.in. przełożenie kolidującego uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia projektowanego parkingu czy jego doświetlenie. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie oddana do użytku już w pierwszym kwartale 2022 roku. Parking będzie bezpłatny.

Parking to rozwiązanie czasowe, z uwagi na planowaną przebudowę linii kolejowej przez PKP PLK S.A. Docelowe rozwiązania infrastrukturalne będą projektowane i realizowane jednocześnie z działami PKP PLK S.A.