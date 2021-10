Przybywa ekologicznych murali w polskich miastach

Do pierwszego ekologicznego muralu, który powstał w Gdyni w ramach akcji „IT Heroes”, dołączyły dwa kolejne – w Krakowie i Poznaniu. Artystyczne, pochłaniające dwutlenek węgla murale zajmują powierzchnie, odpowiednio, 65 i 150 mkw.

W ramach prowadzonej przez No Fluff Jobs kampanii wizerunkowej „IT Heroes”, firma odsłania nowe murale ekologiczne.

Do pierwszego ekologicznego muralu, który powstał w Gdyni w ramach akcji „IT Heroes”, dołączyły dwa kolejne – w Krakowie na rogu Pawiej i Kurniki oraz Poznaniu przy ulicy Niedziałkowskiego o powierzchni kolejno 65 i 150 m2.

Każda z kreacji została wykonana przy użyciu specjalnej farby Airlite z powłoką antysmogową.

W ramach prowadzonej przez No Fluff Jobs kampanii wizerunkowej „IT Heroes”, firma odsłania nowe murale ekologiczne, które pojawiły się w kolejnych miastach – po Gdyni przyszedł czas na Poznań i Kraków, które przez 2 miesiące oczyszczą powietrze jak ponad 210 drzew. Ale też pokazuje sylwetki specjalistów IT którzy biorą czynny udział w kreowaniu nowych, potrzebnych rozwiązań – zarówno ludziom, jak i planecie. Wśród nich znaleźli się także ci zaangażowani w proekologiczne projekty m.in. ratujące wieloryby, pozwalające na bardziej odpowiedzialne zakupy w sieci i ekologiczny transport morski.

Zmiana myślenia o branży IT

Celem realizowanej przez No Fluff Jobs kampanii jest przybliżenie świata IT osobom, które na co dzień nie są związane z branżą technologiczną oraz pokazanie, w jaki sposób osoby w niej pracujące przyczyniają się do podnoszenia jakości życia i kreują nowe, potrzebne rozwiązania. Do akcji zgłosili się specjaliści IT pracujący nad różnorodnymi projektami – od tych, pozwalających lepiej zadbać o ludzkie zdrowie i poprawiających jakość życia, jak i wspierających środowisko naturalne. W akcji wzięło udział około 60 firm z sektora IT – od największych jak Intel, Atlassian, EPAM czy Dynatrace aż po kilkuosobowe start-upy.

Lech Wikaryjczyk, szef działu marketingu podkreśla, że za pomocą kampanii, firma chce również walczyć ze szkodliwymi stereotypami na temat branży IT i pracujących w niej specjalistów.

– Jako firma wspierająca swoimi usługami branżę IT widzimy, jak bardzo ona się zmienia i jednocześnie jak wiele powiela się na jej temat stereotypów. Stąd chęć ich odczarowania za pomocą kampanii „IT Heroes”. Pokazujemy wkład pracy programistek i programistów, zarówno jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, naukowe, jak i o dobrostan psychiczny społeczeństwa. Szczególnie w pandemii, podczas której zwiększyło się zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania – mówi Lech Wikaryjczyk, szef działu marketingu w No Fluff Jobs.