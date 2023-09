Przychodnia w Łodzi przechodzi kolejny już remont

Przychodnia przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi przechodzi kolejny już remont. Tym razem zmodernizowana zostanie recepcja.

W przychodni przy ul. Maratońskiej 71 rozpoczyna się kolejna modernizacja, informuje Łódź.pl.

Pół roku temu zakończył się remont pierwszego piętro. Teraz odświeżona zostanie recepcja i wejście do przychodni. Recepcja zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie tu wygodny punkt przyjęć dla korzystających z wózka inwalidzkiego. Posadzki zostaną wymienione tak, by nie stwarzały oporu podczas poruszania się. W planach jest również przebudowa windy.

Oprócz tego zmianie ulegnie także wystrój przychodni. W zmodernizowanych wnętrzach będą dominować szarości, tak aby ułatwić osobom niedowidzącym przemieszczanie się po korytarzach.

Prace modernizacyjne obejmą nie tylko wnętrza przychodni. Niewygodna winda dla wózków zostanie zastąpiona pochylnią dla niepełnosprawnych. Wyremontowane zostaną podest i schody, a drzwi wejściowe będą wymienione na nowe.

Prace modernizacyjne mają zakończyć się jeszcze w 2023 r.