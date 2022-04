Przychodnię zmienili w czterogwiazdkowy hotel. Aż pięć lat trwała metamorfoza

Czterogwiazdkowy hotel The Loom przy ul. Ogrodowej 21 w Łodzi to radykalnie przebudowany i podwyższony o jedną kondygnację gmach dawnej Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej, jednak zupełnie już jej nie przypomina. Nowy hotel utrzymany jest w industrialnym klimacie.

REKLAMA

Metamorfoza budynku trwała prawie pięć lat, ale przeszedł on poważne zmiany. Z socrealistycznej bryły przeobraził się w nowoczesny architektonicznie obiekt, nawiązujący ceglaną fasadą do sąsiedniego hotelu Vienna House Andel’s Łódź i dawnych robotniczych famuł po drugiej stronie ulicy. Lekkości i nowoczesnego charakteru dodają mu liczne przeszklenia i wcięcia w fasadach.

Nawiązania do fabrykanckiej Łodzi

Nawiązań do łódzkich korzeni jest zresztą więcej. The Loom, słowo oznaczające w języku angielskim krosno lub warsztat tkacki, oferuje 76 pokojów w stylistyce łódzkich loftów. Do dyspozycji są pokoje dwu- oraz trzyosobowe, pokoje o podwyższonym standardzie oraz apartament. W obiekcie znajdują się również cztery sale konferencyjne – trzy z nich dzięki przesuwanym ścianom można dzielić lub łączyć w zależności od potrzeb organizatorów. Do bardziej kameralnych spotkań przewidziano cztery gabinety biznesowe o wyjątkowo łódzkich nazwach: Ślepy Maks, Dętka, Krańcówka i Zdrowie. Goście mogą skorzystać z sauny, gabinetu masażu i sali fitness.

Sercem hotelu gastronomia

W hotelu będą funkcjonować trzy lokale. Jego gastronomiczną wizytówką ma być restauracja Wątek, otwarta nie tylko dla hotelowych gości, ale też dla klientów z zewnątrz. Będzie kusić ich nowoczesnym i zróżnicowanym menu, zawierającym m.in. dania kuchni wegetariańskiej i przysmaki dla dzieci. Od rana do północy będzie czynny Lobby Bar – połączenie kawiarni i cocktail baru. W podziemiach obiektu działa też 200-metrowy Cotton Club z barem i parkietem tanecznym, czyli klubowa przestrzeń z ofertą gastronomiczną do nieformalnych imprez zorganizowanych.

Hotel The Loom zostanie oficjalnie otwarty już 20 kwietnia.