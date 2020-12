Przyglądamy się imponującym fasadom warszawskiego Skylinera

Krystaliczne, całkowicie bezbarwne i odżelazione szkło przecięte efektownym pasem betonu architektonicznego rozciągają się na 195 metrów wysokości zaprojektowanego przez APA Wojciechowski warszawskiego biurowca Skyliner.

Szklano-aluminiowa elewacja o powierzchni 35 tys. m kw. zwieńczona „pióropuszem” pokrywa biurowiec Skyliner zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Ciekawym elementem wyróżniającym budynek jest tzw. żyletka - 195-metrowy pas z betonu architektonicznego biegnący przez całą jego wysokość i niczym klamra spinający wieżę od parteru aż po dach.

Elewacja Skylinera wykonana z krystalicznego, całkowicie bezbarwnego i odżelazionego szkła pokrywa każdy ze 195 metrów jego wysokości. Tworzące ją elementy widoczne są już od wejścia do biurowca. Jednoprzestrzenny, całkowicie przeszklony hol główny Skylinera jest wysoki na 4 kondygnacje i otoczony kolumnadą 16-metrowych słupów. To czyni go najwyższym lobby biurowym w Polsce. Podium biurowca stanowi mocną, lekko wysuniętą bazę, na której została osadzona strzelista wieża. Jej nieregularna powierzchnia sprawia, że kształt Skylinera zmienia się wraz z perspektywą, z której jest oglądany.

- Sama wysokość tej elewacji jest imponująca. Szklana ściana, nie podzielona stropami, sięga 16 metrów nad poziom posadzki. Strona zachodnia podium, dla urozmaicenia bryły osłonięta jest tzw. „podwójną skórą”, fasadą szklaną mocowaną do konstrukcji stalowej osłaniającą elewację, składającą się z okien i blachy aluminiowej - precyzuje Marcin Hoyer, z-ca kierownika budowy Skylinera, Warbud S.A.

Cała fasada jest wykonana ze szkła o najwyższych parametrach. Zapewnia ono nie tylko izolację akustyczną i optymalne oświetlenie całego budynku, ale też zabezpiecza przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń i minimalizuje straty ciepła. Co więcej, odpowiednio dobrana refleksyjność szyb i ograniczenie zewnętrznego odbicia światła sprawia, że budynek będzie widoczny dla ptaków i pozwoli na uniknięcie kolizji z nim. Dodatkowym atutem Skylinera jest brak słupów żelbetowych w narożnikach pięter biurowych. To ogromna zaleta tego budynku bo pozwala na swobodną aranżację przestrzeni pracy. Ponadto pracownicy biur będą mieli poczucie przestrzeni i widok na miasto nieograniczony elementami konstrukcyjnymi.

– Dzisiejsze rozwiązania pozwoliły architektom na rozmach i odwagę w projektowaniu fasady Skylinera. Każdy z elementów budynku i jego elewacji jest spójny z otoczeniem i założeniami obiektu. Chcieliśmy aby Skyliner miał świetną architekturę, ale był przede wszystkim funkcjonalny – cofnięte słupy konstrukcyjne to możliwość lepszej aranżacji przestrzeni biura oraz panoramiczne widoki w narożnikach niedostępne w innych budynkach – podkreśla Szymon Zduńczyk, Dyrektor Techniczny w Karimpol Polska. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii użytkownicy naszego biurowca, będą mogli pracować w miejscu cichym i kameralnym, mimo że zlokalizowanym w centrum Warszawy – dodaje.