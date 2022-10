Przykład dla innych miast. Tak przebudowano park miejski w Starachowicach

Pracownia eM4.Pracownia Architektury.Brataniec podjęła się projektu przebudowy parku miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach. Ten 10-cio hektarowy teren w centrum miasta wzbogacono m.in. o wygłuszające ruch uliczny skarpy, park linowy, kawiarnię i platformy widokowe.

Park im. Stefana Żeromskiego powstał w latach 1958-61 przy wykorzystaniu istniejącego drzewostanu, zachowując jego leśny charakter. Pierwotnie rozplanowany układ ścieżek i schodów zachował się do dzisiaj. Park rozpościera się na skarpie doliny rzeki Kamiennej, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz różnicą poziomów ok. 30 m. Obszar cechuje różnorodność drzew i krzewów, wśród których znajdują się iglaste (głównie sosna i świerk) oraz liściaste (klony, kasztanowce, topole i brzozy). Spotkać tu można też rzadkie gatunki jak sosna czarna, jarzęby, głogi oraz okazałe dęby (pomniki przyrody). Znajdują się tu wychodnie skalne, a w dolinie równoległej do ul. Radomskiej płynie ciek wodny zasilany wodą pochodząca z naturalnych źródeł. Dolina ma charakter podmokły i z uwagi na swój kształt nadawała się do zagospodarowania poprzez budowę oczek wodnych, kaskad i mokradeł.

Pracownia eM4.Pracownia Architektury.Brataniec podjęła się projektu przebudowy parku miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach, fot. mat. pras.

Na terenie dzisiejszego parku do początku XX wieku funkcjonowała kopalnia rudy żelaza o nazwie „Herkules”. Wejście do szybu tej kopalni znajdowało się w pobliżu wspomnianych źródeł cieku wodnego. Naturalny wąwóz, w zboczach, którego znajdowały się wejścia do niskich sztolni kopalni został od strony północnej zasypany, aby połączyć ulice w ciąg komunikacyjny (dzisiejsza ul. J. Kaczyńskiej) i przy okazji utworzyć skwer (dzisiaj skwer Ofiar Zbrodni Katyńskiej). Od pd.-wsch. strony wylewano gorącą szlakę, która po zastygnięciu utworzyła sztuczną skałę i od momentu zamknięcia zakładu wielkopiecowego w latach 60-tych XX wieku zarosła zielenią i wtopiła się w parkowy krajobraz tej części miasta. Obszar ten nazwano Szlakowisko. Upamiętnieniem górniczej działalności w tym obszarze jest figurka św. Barbary zlokalizowana od strony ul. Piłsudskiego.

W obrębie parku znajdują się też znaczące obiekty jak zabytkowy budynek Dozorcy Hutniczego z XIX wieku, późniejsze schronisko PTTK (obecnie prywatna własność). Przy granicy parku, dostępny od strony ul. Pileckiego znajduje się budynek dawnej remizy strażackiej wybudowany w latach 20 XX wieku, obecnie sala bankietowa – (własność prywatna) z planami wzbogacenia oferty usługowej. Na terenie parku nie zachowała się stylowa drewniana muszla koncertowa z lat 70-tych, która spłonęła w latach 90-tych, a widownia na ok. 400 miejsc uległa dewastacji. Do lat 90-tych również w dolinie funkcjonował także lokal gastronomiczny „Krakus”. Teren parku w 2001 r. został uzbrojony w oświetlenie latarniami wzdłuż głównych ciągów pieszych (obecnie jest zdewastowane). Na terenie parku zawsze występowało sporo dziko żyjących zwierząt związanych z terenami zurbanizowanymi oraz zwierząt pojawiających się tu okresowo. W bezpośrednim sąsiedztwie parku po drugiej strony ul. Radomskiej znajduje się Starachowickie Centrum Kultury wraz ze swoim terenem przyległej zieleni urządzonej, który funkcjonalnie jest powiązany z samym parkiem.

Wielkie zmiany

Park Miejski im. S. Żeromskiego w Starachowicach znajduje się w centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego i autobusowego. Od północy park łączy się ze Skwerem Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który stanowił również część zadania konkursowego, a jego realizacja możliwa jest w przyszłości. Dalej na północ znajduje się osiedle domów jednorodzinnych. Od strony wschodniej opisywaną przestrzeń otaczają tereny mieszkalne (domy jednorodzinne i wielorodzinne) oraz budynki usługowe (m.in. sklepy spożywcze, obiekty gastronomiczne, placówki bankowe) Znajdują się tutaj również korty tenisowe, stacja paliw, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej oraz Policji i Nadleśnictwo Starachowice. Na południowym wschodzie zlokalizowane się dalsze tereny wyrobiska, które mają w przyszłości ulec modernizacji i stanowić przedłużenie opisywanego parku. Za południową granicą projektowanej przestrzeni znajduje się strefa z usługami oraz obiektami przemysłowymi, biegną tutaj również tory kolejowe. Po zachodniej stronie opisywanego terenu znajdziemy budynki wielorodzinne i drobne usługi. W bliskim sąsiedztwie zrealizowanego w parku pawilonu z kawiarnią znajduje się Park Kultury wraz z ogrodami i fontanną. Na północnym zachodzie usytuowany jest Zespół Szkół Zawodowych oraz strefa przemysłowa z licznymi zakładami produkcyjnymi.

Park Miejski im. S. Żeromskiego w Starachowicach znajduje się w centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego i autobusowego, fot. mat. pras.

Park Miejski im. Stefana Żeromskiego obejmuje obszar ponad 10-cio hektarowy, położony w centralnej części miasta, pomiędzy ulicami: Radomska, Krzosa, Pileckiego (Krywki), Chopina i Marszałka Piłsudskiego. Zachowuje nadal pierwotny, leśny charakter. Park rozpościera się na skarpie doliny rz. Kamiennej. Obszar ten charakteryzuje bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu o różnicy poziomów dochodzącej do 30m (od 225 do 255 m n.p.m.) i spadkach od 5% do 50%. Taka sytuacja powoduje, że stoki te są trudnodostępne jak również stanowią znaczną barierę komunikacyjną. Znajdziemy tutaj zarówno wychodnie skalne jak i ciek wodny biegnący doliną równoległą do ul. Radomskiej. Ciek wodny zasilany jest wodą pochodząca z dwóch naturalnych źródlisk zlokalizowanych w okolicy ulic Pileckiego (Krywki) i Chopina. Dolina ma charakter podmokły z istniejącymi niewielkimi spiętrzonymi zbiornikami wodnymi.

W parku zastosowano szereg funkcji o różnym charakterze i różnym stopniu aktywności. Jako, że w całym obszarze parku obecne jest oddziaływanie akustyczne ul. Radomskiej, w projekcie przewidziano łagodzenie wpływu akustycznego i dostosowanie funkcji do ich natężenia. Ważnym zadaniem projektowym było stworzenie miejsc o ograniczonej emisji hałasu umożliwiających odpoczynek pomimo uciążliwości pobliskiej ulicy. Warunki sprzyjające ograniczeniu hałasu występują w części najniższej tzw. ogrodowej. Dzięki wzmocnieniu bariery akustycznej przez obudowę skarpy stworzono strefę cichszą, która przybrała charakter reprezentacyjno – wypoczynkowy. Znajdują się w niej: wbudowana w skarpę zbocza kawiarnia o funkcji usługowej, wypoczynkowy plac przy kawiarniany, pergola, plac zabaw oraz strefa wypoczynku zlokalizowana wzdłuż cieku wodnego. W części leśnej zlokalizowano strefy bardziej aktywne, takie jak zjeżdżalnia czy stok saneczkowy. W strefie tej znajdują się również plac zabaw, park linowy, platformy widokowe, odrestaurowana „chatka baby jagi” o funkcji usługowej oraz wielofunkcyjny amfiteatr.

W części leśnej zlokalizowano strefy bardziej aktywne, takie jak zjeżdżalnia czy stok saneczkowy. W strefie tej znajdują się również plac zabaw, park linowy, platformy widokowe, odrestaurowana „chatka baby jagi” o funkcji usługowej oraz wielofunkcyjny amfiteatr, fot. mat. pras.

Poprzez teren przebiegają trasy aktywności sportowej, służące uprawianiu joggingu czy nordic walking. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe terenu stwarza możliwości wprowadzenia w przestrzeń parku narracji w postaci ścieżek tematycznych:

ścieżka przyrodnicza w swym przebiegu pozwala na zapoznanie się z naturalnym siedliskiem miejsca, a jednocześnie umożliwia poznanie innych gatunków występujących w ogrodach tematycznych. Podpisy roślin pozwolą na poznanie ich nazw i pochodzenia, a różnorodne zastosowanie umożliwi głębsze poznanie ich funkcji przyrodniczych.

ścieżka żelaza przebiega trawersem, rozpoczynając się przy szybie Herkulesa. Przyjmuje charakter rdzawej nitki wplecionej w skalne zbocze. Elementy wykończenia w postaci intarsji z blachy cor-ten podkreślają jej charakter, zaznaczając jednocześnie miejsca przystankowe służące wyjaśnieniu głównych wątków historycznych związku miasta z tym bogactwem naturalnym

ponadto przewiduje się ścieżkę historyczną i kulturową.

Wszystkie strefy parku oraz obiekty użyteczności publicznej są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez wejścia do parku i układ alejek parkowych. Ze względu na trudne komunikacyjnie ukształtowanie terenu, wprowadzono szereg pochyłych ścieżek, ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynkach zastosowano bezprogowe wejścia oraz specjalnie zaprojektowane sanitariaty.