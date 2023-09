Przystanek kolejowy w Brzezinach przejdzie modernizację

W Brzezinach PKP PLK zmodernizują przystanek kolejowy. Będą wyższe, wygodniejsze perony, udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, a także parking w sąsiedztwie.

Do połowy 2024 roku mieszkańcy miejscowości Brzeziny zyskają lepszy dostęp do kolei.

Przebudowę przejdzie przystanek kolejowy; w sąsiedztwie powstaną miejsca parkingowe.

Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na zaprojektowanie i przebudowę przystanku kolejowego w Brzezinach (linia kolejowa 73, Sitkówka Nowiny – Busko-Zdrój). Do połowy 2024 roku mieszkańcy tej miejscowości zyskają lepszy dostęp do kolei z nowoczesnych peronów. Dzięki miejscom parkingowym wybudowanym w sąsiedztwie ułatwione będzie łączenie podróży. To kolejny przystanek zaplanowany do realizacji w regionie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

PLK S.A. podpisały umowę za przeszło 4,5 mln zł netto na projekt i modernizację przystanku kolejowego w Brzezinach, przy linii kolejowej Kielce – Busko-Zdrój. PNUiK sp. z o.o., spółka zależna PLK SA, będzie mieć 12 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie decyzji administracyjnych i wykonanie prac budowlanych. W przyszłym roku podróżni skorzystają z dwóch nowoczesnych peronów o długości 150 metrów, odpowiednio wysokich, by ułatwić wsiadanie do pociągów.

Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Obok linii kolejowej powstaną bezpieczne ciągi komunikacyjne, wyposażone w nawierzchnię o zróżnicowanej strukturze i linie prowadzące. Na peronach pojawią się wiaty ławki i tablice z informacjami dla podróżnych. W sąsiedztwie wybudowany będzie parking dla kierowców i rowerzystów, który ułatwi przesiadki. Całość oświetlą energooszczędne latarnie w technologii LED.