Przystanek Wierna Rzeka już z nowymi peronami

Podróżni na przystanku Wierna Rzeka wygodniej wsiadają do pociągów. Do użytku oddano nowe perony z małą architekturą, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek Wierna Rzeka to kolejny przystanek na linii do Kielc i Częstochowy z nowymi peronami i dogodnymi dojściami.



Przystanek został dostosowany do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się oraz osób niewidomych i niedowidzących.

Na przystanku zamontowano nowe wiaty, ławki i oświetlenie.

Do potrzeb wszystkich podróżnych przystosowany jest przystanek Wierna Rzeka na kolejowej trasie Kielce – Częstochowa – Fosowskie. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się korzystanie z kolei ułatwiają dwa nowe, wyższe perony i pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących zamontowano ścieżki naprowadzające i wypukłe pasy w nawierzchni peronu. Zamontowane są nowe wiaty i ławki. Energooszczędne oświetlenie LED zapewnia dobrą orientację także po zmroku.

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zyskali wcześniej lepszy dostęp do kolei dzięki przebudowie peronów na stacjach i przystankach: Czarnca, Bukowa, Ludynia Dwór, Włoszczowa i Kielce Herbskie.

Prace PLK na międzyregionalnej trasie z Kielc w kierunku Częstochowy i Katowic, zapewniają sprawne połączenia i transport ładunków. Wartość prac na świętokrzyskim odcinku linii Kielce – Częstochowa – Fosowskie tylko w tym roku wyniosła ok. 27 mln zł. W latach 2017-2020 na poprawę świętokrzyskiego odcinka trasy przeznaczono 46 mln zł.