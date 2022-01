Przystanki kolejowe w Złocieńcu, Łubowie i Reczu będą bardziej dostępne

Podróżni w Złocieńcu, Łubowie i Reczu zyskają lepszy dostęp do kolei. Przebudowa peronów zapewni mieszkańcom wygodniejsze podróże pociągiem na trasach ze Szczecina do Szczecinka oraz ze Szczecina do Piły.

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Przebudowa stacji Złocieniec i Łubowo zapewni dogodniejszy dostęp do kolei i lepsze warunki podróży w kierunku Szczecina i Szczecinka (linia kolejowa nr 210), a przystanku Recz Pomorski w kierunku Szczecina i Piły (linia kolejowa nr 403).

Perony po przebudowie będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty i ławki. Oświetlenie umożliwi bezpieczne przejazdy po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających. Na stacji w Złocieńcu zmodernizowane zostanie przejście pod torami, w którym zamontowane zostaną windy.

Zakończenie przebudowy peronów w wymienionych wyżej lokalizacjach planowane jest do końca 2023 r.