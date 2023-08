Przyszli poznańscy piekarze będą mieć nową, energooszczędną placówkę

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy projektu oraz robót budowlanych dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa. Nowe miejsce przy ul. Warzywnej na Winogradach ma być energooszczędne z instalacją fotowoltaiczną.

W nowej placówce szkoleniowej będzie pracownia, która umożliwi kształcenie w zawodzie piekarza. W centrum mają odbywać się szkolenia prowadzone przez rzemieślników czy też wykwalifikowanych w tym zakresie nauczycieli. Szkolenia będą kierowane do uczniów, nauczycieli oraz osób dorosłych. Branżowe Centrum Umiejętności jest m.in. odpowiedzią na braki wykwalifikowanej kadry w branży piekarskiej, zarówno w produkcji jak i sprzedaży chleba oraz pozostałych wyrobów w kontekście rosnącego zapotrzebowania na zdrową żywność.

- Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich. Nowa część będzie składała się z trzech brył o różnej wysokości nawiązujących do architektury głównego gmachu. Przed projektantami także ekologiczne wyzwanie. Dążymy do tego, by nowe centrum zostało zaprojektowane zgodnie ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.