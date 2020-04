Psychologia architektury: jak architekci wywołują emocje użytkowników

Zdolny architekt jest jak powieściopisarz. Prowadzi użytkownika projektu zgodnie ze swoją narracją – wpływa na jego samopoczucie, pobudza lub odpręża. Umiejętne operowanie emocjami jest szczególnie ważne w budynkach publicznych, takich jak urzędy, sądy czy szpitale. Termin psychologii architektury funkcjonuje od końca XIX wieku, jednak zabiegi, dzięki którym wpływano na emocje odbiorców i użytkowników budynków poprzez ich formę, są częścią projektowania od wieków.

Architektura już dawno wyszła poza ramy zwykłego utylitaryzmu. Cztery ściany nie wystarczają już, żeby poczuć się jak w domu, a miejski plac bez przemyślanych rozwiązań straszy pustkami. Równocześnie są miejsca czy budynki, które sprawiają, że chcemy w nich przebywać, przyciągają nas niewidzialną siłą, swoją wyjątkową energią. Jej źródło bije często w projekcie czy koncepcji architektonicznej, które za punkt wyjścia biorą emocje użytkowników.

Termin psychologii architektury funkcjonuje od końca XIX wieku, jednak zabiegi, dzięki którym wpływano na emocje odbiorców i użytkowników budynków poprzez ich formę, są częścią projektowania od wieków. Sztandarowym przykładem tego typu podejścia jest architektura sakralna średniowiecznego gotyku. Strzelistość katedr, wysokie sklepienia, przydymione witrażami światło, tajemniczy półmrok – to wszystko głęboko przemyślane „sztuczki” projektantów żyjących w tamtych czasach. Z kolei budynki minimalistycznego modernizmu, z ich prostotą formy i kolorystyczną zachowawczością, miały potęgować poczucie ładu, spokoju i porządku.

Podwaliną architektury są nauki ścisłe, ale obiekty wysokiej jakości zawsze są połączeniem myśli technicznej ze sztuką, pewnym artyzmem i wiedzą czerpaną z psychologii i socjologii właśnie. Struktura i rodzaj użytych materiałów, skala i wielkość poszczególnych elementów budowli, dobór kolorystyki. Za ich pośrednictwem architekci mogą wywoływać konkretne emocje i wpływać na sposób, w jaki odbieramy ich finalne dzieło.

Architektura po godzinach

Muzea, teatry, centra kultury, hotele czy place miejskie – to, gdzie spędzamy czas wolny często determinowane jest właśnie przez emocje, jakie wywołuje w nas dane miejsce. Wiedzieli o tym dobrze architekci z biura Arch-Deco, pracując nad koncepcją budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz nowego wyglądu otaczającego go placu Grunwaldzkiego. Całość została zaprojektowana jako nowoczesny miejski salon. Wszechobecna, ale utrzymana w minimalistycznym porządku zieleń, skontrastowana z białą bryłą budynku przykuwa oko i każe przechodniowi zatrzymać się choć na chwilę. Przemyślana kompozycja przestrzenna – w tym podcięcie bryły w parterze, zapraszające pieszych na plac – sprawia, że w pogodne dni miejsce to zawsze jest pełne ludzi.

Sam budynek to oddzielna historia, „napisana” – jak mówią twórcy – niemal jak scenariusz filmowy. Jasna, szklana fasada budynku przełamana jest czerwienią zewnętrznych, tarasowych schodów służących do siedzenia, z południową ekspozycją. Wybór koloru to nawiązanie do ulubionej barwy świata festiwali i gal filmowych oraz czerwonego dywanu. Zresztą kolor ten przewija się również we wnętrzach centrum: na klatce schodowej czy w salach kinowych.