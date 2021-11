Pucki dworzec z lat 20-tych XX w. przejdzie przebudowę. To projekt pracowni TPF i BiARCHITEKCI

Ceglana elewacja zamiast tynku, przywrócenie zegara na szczycie fasady oraz dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych to tylko część zmian, które przejdzie dworzec w Pucku. W budynku z 1928 roku ruszają prace budowlane.

PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy. Przebudowa będzie realizowana jako jedna z 22 inwestycji w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 - 2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszą widoczną zmianą po przebudowie dworca będzie wygląd elewacji. Odzyska ona swój historyczny ceglany wygląd. Renowacji poddane zostaną wykonane z cegły łukowate nadproża umiejscowione nad oknami i drzwiami. Na wzór historycznych odtworzone zostaną także okna i drzwi. Na elewacji od strony miasta zaprojektowano również zegar, a poniżej niego podświetlany, przestrzenny napis „dworzec kolejowy”. Nową, aluminiowo-szklaną fasadę zyska również, znajdująca się od południowej strony przybudówka, czyli dawny magazyn ekspedycji. Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśli nowa iluminacja.

– Przebudowa dworca w Pucku to kolejna inwestycja Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, którą rozpoczyna się w tym roku w województwie pomorskim. Jestem przekonany, że po jej zakończeniu podróżni zyskają komfortowy i nowoczesny dworzec, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów historycznych – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Rozpoczęcie przebudowy dworca w Pucku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Pucka, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie po Pomorzu, a turystom nad morze. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przebudowa dworca w Pucku to kolejna inwestycja, którą rozpoczynamy w województwie pomorskim. Dzięki niej budynek odzyska swój historyczny wygląd i stanie się obiektem spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych, czyli komfortowym, dostępnym dla wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz bezpiecznym – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Zmian będzie zdecydowanie więcej. Na parterze historycznego dworca znajdzie się przestrzeń obsługi podróżnych składająca się z holu, poczekalni sezonowej, toalet oraz pomieszczeń kas biletowych. Wykończenie holu i poczekalni zaprojektowano w sposób nowoczesny i utrzymano w odcieniach bieli i szarości z nawiązaniem do ceglanej elewacji dworca w detalu ścian. Ciekawie zaprojektowano oświetlenie wnętrza w formie podwieszanych na linkach kwadratowych lamp zbudowanych z pasków LED. Przestrzenie obsługi podróżnych będą wyposażone ponadto w ergonomiczne ławki, kosze na śmieci, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz gabloty ścienne na rozkłady jazdy. Na parterze przewidziano również pomieszczenia dla jednej ze spółek kolejowych oraz prawie dwustumetrowy lokal na wynajem. Tego rodzaju powierzchnie znajdą się również na piętrze historycznego budynku.