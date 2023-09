Puławska w Warszawie z nową rekreacyjną przestrzenią dla mieszkańców

Przy biurowcu P180 powstał ogólnodostępny zielony plac. Teren położony tuż przy metrze Wilanowska zrewitalizowała Skanska.

Spółka biurowa Skanska zrewitalizowała teren przy budynku P180, tuż przy metrze Wilanowska. Pracownicy biurowca i okoliczni mieszkańcy mogą na co dzień korzystać z pełnej zieleni przestrzeni rekreacyjnej oraz architektury stworzonej z myślą o wszystkich, także najmłodszych. To kolejny przykład inwestycji zrealizowanej z myślą o lokalnej społeczności, zgodnie z zasadami ESG, która jednocześnie uzupełnia tkankę miejską tej części Mokotowa.

Różnorodna zieleń, plac zabaw, stacje rowerowe czy mała architektura, która posłuży do odpoczynku i spotkań, to tylko część rozwiązań w ramach zagospodarowania terenu przy biurowcu P180, zrealizowanym przez Skanska. Deweloper przekazał właśnie tę przestrzeń Urzędowi Dzielnicy Mokotów, który zajmie się jego dalszym utrzymaniem.

– P180 tworzy nową jakość w okolicy metra Wilanowska. Zadbaliśmy nie tylko o zrównoważone i przyjazne środowisku rozwiązania wewnątrz i na zewnątrz budynku, ale także o stworzenie miejsca, w którym chce się przebywać i spędzać czas ze znajomymi i rodziną. W ten sposób P180 wpisuje się w politykę miasta, ale też wyznacza nowe standardy projektowania biurowców, w których elementarną rolę odgrywa placemaking – mówi Robert Ryś, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Zielony plac powstał przy biurowcu P180. fot. mat. prasowe

– W tym terenie tkwił duży potencjał, dlatego do istniejącego już boiska i skate parku dodaliśmy przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych osiedli. I to się sprawdziło. Okolica P180 tętni życiem. Co więcej, stała się wartościowym przystankiem dla podróżujących metrem czy rowerem – dodaje Robert Ryś.

Przed rozpoczęciem budowy biurowca P180 Skanska przeprowadziła proces dekontaminacji tego obszaru, czyli eliminacji potencjalnie szkodliwych substancji. Dodatkowo, od strony ulicy Domaniewskiej, położono chodnik obniżający poziom zanieczyszczeń występujących w miejskim powietrzu. W pobliżu budynku zadbano także o bogate nasadzenia roślin, w tym łąki kwietnej, która stała się swoistym hotelem dla owadów.

Miejsce dostępne dla każdego

Różnorodność środków transportu, które można wykorzystać, aby dotrzeć do biurowca P180, to niewątpliwie jedna z jego głównych zalet. Dla tych, którzy preferują transport indywidualny, dostępność przestronnego parkingu stanowi istotne ułatwienie. Dla zwolenników komunikacji publicznej, bliskość stacji metra Wilanowska otwiera drzwi do wygodnej podróży bez korków i problemów z parkowaniem. Natomiast rozbudowana infrastruktura rowerowa pozwala miłośnikom dwóch kółek na bezproblemowe dotarcie do biurowca rowerem czy hulajnogą.

Biurowiec P180 to nie tylko przyjazna komunikacyjnie przestrzeń, ale również przykład dbałości o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, co potwierdza otrzymany niedawno przez tę inwestycję certyfikat „Obiekt bez barier”.

Ogólnodostępna przestrzeń oferuje oznaczone ścieżki, dla osób niedowidzących i niewidomych, a 1/3 ławek jest wyposażona w oparcia i podłokietniki. Ponadto budynek posiada miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w garażu podziemnym i na zewnątrz budynku oraz ogólnodostępne toalety. Te oraz inne udogodnienia powstały z myślą o wszystkich.

Piknik z okazji otwarcia nowo zagospodarowanej przestrzeni

14 września odbył się piknik na pożegnanie lata dla najemców biurowca i okolicznych mieszkańców. Dla uczestników przygotowany został szereg atrakcji, w tym między innymi strefa food-trucków, zajęcia sportowe, czy serwis rowerowy wraz z warsztatami. Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w aktywnościach z animatorami.