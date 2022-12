Q2 Studio zaprojektowało designerskie biuro sprzedaży w Konstancinie-Jeziornej

Warszawski deweloper, firma Profbud, rozpoczął sprzedaż nowej inwestycji Gaia Park w Kontancinie-Jeziornej. Na uwagę zasługuje biuro sprzedaży zaprojektowane przez znane biuro architektoniczne Q2 Studio.

REKLAMA

Biuro sprzedaży Gaia Park zostało zaprojektowane przez pracownię architektoniczną Q2 Studio.

Zajmuje ono powierzchnię 100 mkw. i znajduje się przy ul. Torowej 1 w Konstancinie-Jeziornej na terenie inwestycji.

Cechą charakterystyczną biura sprzedaży jest prosta, podłużna konstrukcja z przeszkleniami i lamelami, częściowo wyniesiona ponad poziom terenu na wodzie. Całość utrzymana jest w jasnej, naturalnej kolorystyce odzwierciedlającej ideę projektu. Wewnątrz biura sprzedaży znajdują się długa na ponad 3 metry makieta architektoniczna oraz makieta interaktywna. Aby w jak największym stopniu przybliżyć Klientom założenia inwestycji można tu znaleźć również pompę ciepła, panele fotowoltaiczne oraz szklarnię zaaranżowaną na dachu budynku. Na zewnątrz z kolei przewidziano miejsce na oczko wodne pełniące funkcję retencyjną, a także plac zabaw z elementami naturalnej, małej architektury, który planowany jest w częściach wspólnych inwestycji. Projekt powstał przy zachowaniu i wyeksponowaniu istniejącego drzewostanu.

Oficjalne otwarcie biura sprzedaży nastąpiło 2 grudnia br. i miało charakter całodziennego wydarzenia. W pierwszej części odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego w rolę prowadzącej wcieliła się Ewa Trzcionka, doradczyni biznesu oraz mentorka Slow Down&Grown. Gościem specjalnym była z kolei Dominika Lenkowska-Piechocka, twórczyni strony Who Will Save The Planet, a za dobry nastrój przy muzyce odpowiadał Grzech Piotrowski. Event wieczorny przybrał natomiast formę bankietu, a jego finał należał do Julii Pietruchy, która na zakończenie wydarzenia zagrała swój koncert.

Inwestycja Gaia Park będzie etapowana, a jej nazwa zaczerpnięta została z mitologii, nawiązując do greckiej bogini – Matki Ziemi, odzwierciedlając tym samym najważniejsze aspekty i filary projektu. Wzdłuż terenów zielonych miasteczka przebiegać będzie parkowa aleja, wokół której powstaną kwartały ze zróżnicowaną zabudową: wielorodzinną, szeregową, atrialną oraz jednorodzinną. W 1 etapie, o nazwie Physis z łac. natura, znajdzie się natomiast łącznie 30 domów: 16 domów w zabudowie szeregowej i 14 domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni od 173 do 339 m2. W każdym z nich znajdzie się również przestronny, dwustanowiskowy garaż z możliwością dowolnej aranżacji.