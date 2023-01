Rail Baltica w Ełku: powstają nowe perony i wiadukty w okolicy

Sprawdzamy postępy na budowie odcinka Rail Baltica w Ełku. Podróżni zyskają między innymi nowe wygodniejsze perony i przejścia podziemne.

Dla podróżnych stacja kolejowa w Ełku będzie lepiej dostępna dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Postępuje przebudowa torów. Będą bezpieczne i szybsze podróże na oraz sprawny przewóz towarów.

Zaawansowana jest budowa bezpiecznych dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami.

Inwestycja za 587 mln zł jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Ełku zmienia się stacja pasażerska oraz towarowa. Wykonawca ułożył kilkanaście kilometrów torów. Tysiące ton materiałów i stali wykorzystano do budowy nowych obiektów (70 tys. ton tłucznia, 2,5 tys. ton stali szynowej i zbrojeniowej). Przebudowywane są perony, tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Roboty zaplanowano do końca 2023 r.

Widok na przebudowywany układ torowy na stacji Ełk, fot. Damian Strzemkowski, mat. PKP PLK

Nowy peron prawie gotowy

Na stacji Ełk wykonawca kończy budowę peronu nr 3. Jest już nowa nawierzchnia i zadaszenie. Montowane będą tablice informacyjne i ławki oraz energooszczędne oświetlenie LED. Obok miejsca prac, aby ułatwić komunikację przez teren stacji, w ograniczonym zakresie udostępniono przejście podziemne.

Po wykończeniu tunel zapewni wygodny dostęp do nowych peronów oraz przejście między dwoma częściami miasta. Windy i specjalne oznaczenia ułatwią komunikację osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Podróżni na przystanku Ełk Szyba Wschód wsiadają do pociągów z nowego peronu. Wykonawca przystąpił do robót po przeciwnej stronie torów. Na czas powadzenia prac budowlanych dostęp do nowego peronu zapewnia tymczasowy przejazd i przejście w poziomie szyn.

Wiadukty zwiększą bezpieczeństwo

Postępują prace na budowach dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami. Bezkolizyjne przeprawy zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodowego. Wszystkie obiekty budowane są etapami, tak aby możliwe było kursowanie pociągów.

Na półmetku jest budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Kolejową, który zastąpi przejazd w poziomie szyn. Ułożono już nowy tor, po którym kursują pociągi, a wykonawca rozpoczął prace przy budowie drugiej części konstrukcji.

Podobnie wygląda sytuacja przy budowie wiaduktu kolejowego nad ul. Towarową. Gotowa jest połowa obiektu i układany jest nowy tor. Kontunuowanie będą prace przy drogach dojazdowych. Zaplanowane rozwiązanie komunikacyjne przewiduje budowę równoległego wiaduktu drogowego. Nad ul. Suwalską wykonano podpory i zbrojoną płytę nowego wiaduktu, która na lata zapewni bezpieczny przejazd pociągów, w tym ciężkich składów towarowych. Postępują prace przy konstrukcji. Przy budowie mostu nad rzeką Ełk widać prace przy nowych przyczółkach.

Inwestycja o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Prace zaplanowano do końca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.