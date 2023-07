Rainer Mahlamäki i jego Żurawie na Młodym Mieście w Gdańsku. Startuje II etap inwestycji

Fiński deweloper YIT rozpoczyna realizację i sprzedaż drugiego etapu inwestycji Żurawie. Obiekt, za którego projekt odpowiada znany fiński architekt Rainer Mahlamäki, powstaje na terenie Młodego Miasta w Gdańsku, w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności.

W budynku znajdzie się blisko 160 lokali użytkowych.

Generalnym wykonawcą jest Mota-Engil.

Zakończenie prac nastąpi w trzecim kwartale 2024 roku.

W ramach drugiego etapu Żurawi oddanych zostanie 156 lokali użytkowych, ulokowanych na 7 kondygnacjach naziemnych, których metraże wyniosą od 19 m2 do 48 m2. Użytkownicy otrzymają również do dyspozycji przestrzenie prywatne i publiczne, zaprojektowane zgodnie z autorską koncepcją YIT „More Life in Yards”, która odpowiada na współczesne potrzeby lokalnej społeczności i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Gdzie nowoczesność spotyka się z historią

Inwestycja Żurawie realizowana jest na 1,5-hektarowej działce, zlokalizowanej między ul. Nowomiejską, Popiełuszki i Jaracza, na terenie Młodego Miasta – jednej z najprężniej rozwijających się dzielnic Gdańska. W okolicy znajduje się wiele udogodnień, takich jak placówki oświatowe, handlowe, medyczne oraz obiekty kulturalne i rozrywkowe. Ponadto dzięki licznym przystankom autobusowym i tramwajowym, a także stacjom PKP i SKM, okolica jest dobrze skomunikowana zarówno z pozostałymi częściami Gdańska, jak i innymi miejscowościami, wchodzącymi w skład aglomeracji trójmiejskiej.

Żurawie wkomponują się w postoczniowy krajobraz stolicy Pomorza, odpowiadając na potrzeby społeczności. Za koncepcję odpowiedzialny jest profesor Rainer Mahlamäki, światowej sławy architekt z Finlandii oraz autor wielokrotnie nagradzanego projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN. Podczas prac kreatywnych inspirował się lokalną architekturą i historią, czego owocem są elementy ściśle powiązane z otoczeniem działki, nadające Żurawiom prawdziwie industrialny charakter.

Żurawie nagradzane w międzynarodowych konkursach

W tym roku, podczas uroczystej gali w Londynie, inwestycja Żurawie zdobyła aż trzy statuetki European Property Awards, czyli europejskie „architektoniczne Oskary” – jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień honorujących architekturę oraz nieruchomości, którego początki sięgają 1993 roku. Projekt nagrodzono m.in. w kategorii Residential Property, która koncentruje się na jakości, architekturze, zrównoważonym rozwoju oraz komforcie życia użytkowników inwestycji.