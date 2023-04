Raj utracony, czyli wystawa "Solastalgia" Szymona Rogińskiego

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na wystawę "Solastalgia" poświęconej zmianom środowiska naturalnego i ich wpływom na emocje człowieka.

14 kwietnia o godz. 18.00 W Pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2, w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy "Solastalgia".

Na wystawie Solastalgia dzięki wirtualnej rzeczywistości będzie można zobaczyć świat stworzony przez Szymona Rogińskiego, który pyta: "Czym różni się obecność w sieci od przebywania w realnej przestrzeni miasta?".

Solastalgia to termin zaproponowany w 2010 roku przez australijskiego filozofa Glenna Albrechta. Opisuje stres spowodowany zmianami środowiska naturalnego, nieznajdującą pocieszenia nostalgię, tęsknotę za domem, pomimo, że się go nigdy nie opuściło.



Zarejestrowane dzięki fotogrametrii krajobrazy miasta i jego obrzeży, w których już trudno rozczulać się nad naiwną estetyką punktów usługowych, stają się wręcz apokaliptyczne. Przerażają swoją brzydotą i podobieństwem do tego, co widzimy na co dzień.

Dom zmienia się wokół nas – krajobraz i naturalne ekosystemy degradują się w tempie, którego nie jesteśmy w stanie emocjonalnie zintegrować. W czasach historycznych chaos i zniszczenie powodowały wojny i katastrofy naturalne, dziś ludzka potrzeba wzrostu, rozwoju i budowania przekształciła się w siłę niszczącą. W wielu miejscach na świecie naturalny krajobraz został całkowicie zniszczony, nie tylko przez wojny i wielkoskalowy przemysł. Zwykłe życie – suma setek tysięcy domów, małych firm, miejsc pracy, sklepów i udogodnień transportowych spowodowała krajobrazową katastrofę. Szymon Rogiński rejestruje przestrzeń polskich miejscowości zarówno przy użyciu teleobiektywu, jak szerokiego kąta kamery umieszczonej na dronie. Widzi intymne emocje, wzruszające starania jego mieszkańców jak i katastrofalny efekt całości. Pyta o naszą obecność, zarówno w świecie materialnym i wirtualnym.



Pokaz uzupełnia cykl fotografii "Kebaby, Internety, Nagrobki".



VR Solastalgia został nagrodzony na festiwalu The XRossspace VR Award 2023 w Londynie.