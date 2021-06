Ratusz Warszawy zapowiada: ul. Krucza jak La Rambla

Kolejną ulicą, która przejdzie przemianę w ramach Nowego Centrum Warszawy będzie Krucza. Zarząd Dróg Miejskich właśnie rozpisał przetarg na przeprowadzenie kompleksowej analizy i symulacji ruchu na odcinku od Alej Jerozolimskich do Pięknej, które mają wskazać kierunek zmian w tym miejscu.

Ulica Krucza w obecnej formie powstała w latach 50. jako główna oś nowej socrealistycznej dzielnicy centralnej. To dlatego, mimo niewielkiego znaczenia komunikacyjnego, ma szerokość aż 30-40 metrów. Znaczną część tej przestrzeni zajmuje jezdnia z czterema a nawet pięcioma pasami ruchu. Samochody zajmują też miejsce po obu stronach jezdni, parkując skośnie w zatokach i na chodnikach.

Tak szeroka jezdnia staje się zbędna w obliczu trwającej przebudowy tzw. placu Pięciu Rogów. Ruch samochodowy na Kruczej od momentu rozpoczęcia tej inwestycji znacznie spadł. Było to do przewidzenia – analizy ruchu wykonane przed przebudową placu wskazywały że przyczyni się ona do zmniejszenia liczby aut na Kruczej aż o 1000 pojazdów na godzinę.

Dlatego naturalną konsekwencją zmian u zbiegu Kruczej z Chmielną będzie przebudowa tej pierwszej ulicy. Zostanie jej nadany zdecydowanie śródmiejski charakter, zmieni się na wzór barcelońskiej La Rambli. Środek jezdni zajmie szeroki pieszy pasaż, zacieniony wysokimi szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony, pojawią się udogodnienia dla rowerzystów. Dzięki zmianie charakteru, ulica Krucza stanie się przestrzenią przyjazną dla wszystkich i miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, infrastruktura rowerowa i zieleń.

Co zbadają specjaliści?

Dokładny projekt przebudowy ulicy poprzedzi obszarowa analiza ruchu. Pozwoli ocenić jaki wariant przebudowy będzie najlepszy, a także jak należy zorganizować ruch na samej Kruczej i jej przecznicach.

Analiza będzie polegała na przeprowadzeniu pomiarów na wszystkich skrzyżowaniach na wspomnianym odcinku, a następnie na makrosymulacji ruchu. Pomiary zostaną przeprowadzone jesienią – trzykrotnie w danej lokalizacji w dwóch szczytach komunikacyjnych, czyli w godzinach 7-9 i 15-17. Pokażą ile samochodów porusza się w miejscu badań. Z kolei makrosymulacja pozwoli sprawdzić, jak jeden i drugi wariant planowanej inwestycji wpłynie na ruch na ul. Kruczej oraz jej najbliższe otoczenie.

Przetarg na badania ruchu powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w wakacje, aby wyłoniony wykonawca rozpoczął prace w terenie we wrześniu. Analiza ma być gotowa do końca roku. Dzięki temu już na początku 2022 r. będzie można szukać projektanta tej przebudowy.

Nowe Centrum Warszawy

Krucza to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy, czyli planu prezydenta Rafała Trzaskowskiego na przemianę centralnych ulic stolicy, by nabrały charakteru zrównoważonej przestrzeni miejskiej. W zeszłym roku przebudowano al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka. Obecnie prace trwają na placu Pięciu Rogów i zachodniej części centralnego odcinka ul. Marszałkowskiej. Trwa również budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w pobliżu Pałacu Kultury. Do końca roku zmiany przejdzie rondo Dmowskiego, a docelowo, w ciągu kilku najbliższych lat, w koordynacji z PKP PLK, które będą remontować tunel średnicowy, przebudujemy Aleje Jerozolimskie. Wcześniej nowego charakteru nabierze Marszałkowska od pl. Konstytucji do pl. Bankowego, a także okolice pl. Trzech Krzyży. W planach jest też przebudowa placu przed Pałacem Kultury (tzw. Placu Centralnego). Ostatnio wyłoniono również zwycięzców konkursu na przebudowę okolic ulicy Chmielnej. W zeszłym tygodniu ogłoszono także konkurs na zagospodarowanie okolic ulic Złotej oraz Zgoda.

W każdej z tych lokalizacji zmiany zakładają utworzenie przestrzeni wygodnej i przyjaznej dla pieszych i lokalnych przedsiębiorców, w tym uzupełnienie brakujących przejść w poziomie ulicy, kompleksowe sadzenie zieleni, budowę brakującej infrastruktury rowerowej, priorytet dla transportu publicznego i wyznaczanie miejsc parkingowych przy jezdni.