Rekonstrukcja w starych murach według Litobrski+Marciniak

Zakończono rewitalizację zabytkowego ogrodzenia, na terenie inwestycji Vilda Park w Poznaniu. Historyczny mur najprawdopodobniej pochodzi z okresu 20-lecia międzywojennego i był częścią zabudowy ogródków rozrywkowych, które w tym czasie istniały na terenie dzisiejszej dzielnicy Wilda. Rekonstrukcją ogrodzenia zajmowało się biuro architektoniczne Litobrski+Marciniak odpowiedzialne za cały projekt Vilda Park przy współpracy z BPI i miejskim konserwatorem zabytków.

Vilda Park to inwestycja, która powstała w poznańskiej dzielnicy Wilda. Teren, na którym znajduje się osiedle to część obszaru tzw. południowego klinu zieleni, który bardzo dobrze jest znany wszystkim Poznaniakom. To właśnie tu już w XIX wieku powstawały ogródki rozrywkowe tzw. etablissement, m.in. „Nowa Wenecja”, „Domek Szwajcarski”, „Columbia”, „Nowa Ameryka”, „Dolina Szwajcarska” czy „Villa Nova”. Znajdowały się tam bawialnie, jadalnie, łaźnie z natryskami i inne obiekty małej architektury. Taki typ kształtowania przestrzeni rozwijał się aż do 20-lecia międzywojennego i prawdopodobnie właśnie z tego okresu pochodzi ogrodzenie, które zrekonstruowano na terenie inwestycji BPI Real Estate Poland. Innym wyróżnikiem muru jest styl art deco, również charakterystyczny dla infrastruktury parkowo-rozrywkowej przedwojennego Poznania.

– Zabytkowe ogrodzenie jest fragmentem dawnej zabudowy tej części miasta i bardzo zależało nam na jego zachowaniu. Takie też były wytyczne miasta postawione nam na początku realizacji inwestycji. Renowacja muru odbyła się również przy współpracy z miejskim konserwatorem zabytków. W efekcie udało nam się wyeksponować ten wyjątkowy fragment lokalnej historii i wpleść go w nowoczesny projekt naszej inwestycji – powiedział Andrzej Świder, Project Director BPI Real Estate Poland.

Prace związane z rekonstrukcją zabytkowego ogrodzenia, które zlokalizowane jest od strony

ul. Piastowskiej dotyczyły betonowych przęseł ze zdobionymi kratami w górnej części muru. Osiem z nich to oryginalne stalowe konstrukcje o zdobionej formie, które zostały wykorzystane przy odnowie ogrodzenia. Jedno z przęseł służyło dawniej jako furta ogrodzeniowa, inna zaś była bramą wjazdową. Historycznie ogrodzenie składało się z piętnastu filarów i taki kształt muru postanowiono zachować. Dwa z nich to nieoryginalne stalowe słupy będące zespawanymi kształtownikami. Pozostałe to autentyczne słupy betonowe, w których możemy rozróżnić dwa typy wykończenia - tzw. „diamenty”, czyli wydłużone betonowe ośmioboki oraz „groty”.

– Ogrodzenie zawiera interesujące rozwiązania architektoniczne i plastyczne. Zostało poddane gruntownej konserwacji, murowane części zostały zrekonstruowane. Nie udało się odnaleźć historycznych źródeł, określających oryginalną kolorystykę ogrodzenia. Dlatego przeprowadziliśmy stratygrafię zabytku, która wykazała, że miejscami było nawet siedem warstw farby. Odtworzyliśmy tę najstarszą, koloru seledynowego i pokryliśmy wszystkie metalowe elementy zieloną farbą. Wszelkie ubytki i brakujące elementy lub nieodwracalnie zniszczone przez korozję uzupełniono nowymi, odtwarzając wzór oryginału - powiedział Piotr Marciniak z pracowni architektonicznej Litoborski+Marciniak.