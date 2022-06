Rekordowa liczba zgłoszonych wniosków w ramach katowickiego Zielonego Budżetu

Aż 222 pomysły zgłosili katowiczanie w ramach trzeciej edycji Zielonego Budżetu. To rekordowy wynik. Właśnie zakończył się etap formalnej weryfikacji zgłoszonych propozycji. Weryfikacja merytoryczna wniosków zakończy się 31 sierpnia.

– Katowiczanie najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Widać to po budżecie obywatelskim i widać to po Zielonym Budżecie, który powstał w 2020 roku, by umożliwiać zgłaszanie i realizację jeszcze większej liczby projektów zielonych. W obu tych przypadkach, na etapie zgłaszania projektów i ich weryfikacji, działanie jest bardzo podobne, tyle, że pula Zielonego Budżetu to 3 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Trzecia edycja Zielonego Budżetu pokazała, że katowiczanie mają coraz więcej pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. To, że właśnie w tym roku zgłoszono najwięcej wniosków oznacza, że takie procesy włączania mieszkańców w sprawy miasta się sprawdziły, a decyzja o ich wdrożeniu okazała się jak najbardziej słuszna. Cieszy też, że po raz pierwszy mieszkańcy zgłosili zadania dla wszystkich 22 dzielnic naszego miasta – dodaje prezydent.