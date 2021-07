Rekordowy czas budowy. SKYSAWA już z wiechą

40 kondygnacji nadziemnych i ponad 155 metrów wysokości – tyle mierzy warszawska wieża SKYSAWA, której konstrukcja właśnie została ukończona. Przeważająca część pięter budynku powstała w rekordowo krótkim czasie. Jedno piętro budowano w zaledwie cztery dni.

Zakończono kluczowy etap budowy kompleksu biurowo-handlowego SKYSAWA. Flagowa warszawska inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości właśnie osiągnęła swoją docelową wysokość. Prace konstrukcyjne części nadziemnej trwały rok, przy czym kondygnacje od +17 do +40 wybudowano w zaledwie 150 dni.

Dynamika z jaką kolejne piętra wieży SKYSAWA pięły się w górę idealnie odzwierciedla nasze całościowe podejście do realizacji tej inwestycji. Od samego początku naszym celem było wyznaczanie tempa i nadawanie tonu rynkowi biurowemu poprzez budowę jednego z najnowocześniejszych i najciekawszych kompleksów biurowych w Warszawie. Z dumą mogę powiedzieć, że SKYSAWA to przykład najlepszych standardów pod względem architektury, zastosowanej technologii, udogodnieni i jakość wykonania – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

- Osiągnięcie imponującego tempa w jakim powstała wieża SKYSAWA było możliwe dzięki doskonałej organizacji pracy ok. 500 osób zaangażowanych w jej budowę. Zastosowana technologia i intensywny harmonogram wymagały od zespołu PORR wysokiej precyzji działania. Nasi inżynierowie perfekcyjnie poradzili sobie z tym zadaniem – powiedział Dariusz Wietrzyński, członek zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy wieżowca SKYSAWA.

Planowany termin ukończenia wieży SKYSAWA to trzeci kwartał 2022 r. Niższa 9-piętowa część kompleksu zostanie oddana do użytkowania w bieżącym roku.

- Jesteśmy dumni mogąc wspierać Polski Holding Nieruchomości w realizacji SKYSAWA mając tym samym wkład w tworzenie krajobrazu centrum naszej stolicy i rozwój tkanki miejskiej. Wiecha to bardzo ważny etap budowy i cieszymy się, że dzięki dobrej, profesjonalnej współpracy i wzajemnemu zaufaniu możemy go świętować w zaplanowanym terminie wraz z PHN, PORR i wszystkimi zaangażowanymi podmiotami – powiedział Jacek Kostrzewski, Managing Director Gleeds Polska sprawującego nadzór inwestorski nad projektem.

SKYSAWA, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., powstaje w centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ będzie jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie, której najemcy dostaną się bezpośrednim przejściem podziemnym do stacji metra. W biurowcu znajdzie się nowoczesna infrastruktura dla cyklistów obejmująca ok. 200 miejsc dla rowerów i szatnie z natryskami. Dwupoziomowy parking podziemny oprócz standardowych miejsc postojowych będzie wyposażony w dziewięć stacji ładowania samochodów elektrycznych. W obu budynkach przewidziano powierzchnie z trasami, których najemcy zyskają otwartą przestrzeń do relaksu i prowadzenia mniej formalnych spotkań. Na poziomie -1 znajdą się ogólnodostępne punkty gastronomiczne i handlowo-usługowe.