Remiza strażacka i dom sołectwa. Nowe obiekty w gminie Zielonki intrygują architekturą

W gminie Zielonki koło Krakowa powstały dwa obiekty o nietypowej architekturze spod kreski Mateusza Maneckiego. To remiza strażacka oraz dom sołectwa z przyległymi terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców.

Mateusz Manecki zaprojektował dwa nowe obiekty w gminie Zielonki koło Krakowa.

Nowe budynki to remiza strażacka - tu na szczególną uwagę zasługuje dach i nietypowy materiał użyty do jej wykończenia oraz wielofunkcyjny budynek w Zielonkach wyróżniający się elewacją.

Inwestorem w obu przypadkach jest gmina Zielonki.

Opalane deski – ten nietypowy materiał został użyty do wykończenia remizy strażackiej w Bosutowie. To połączenie budynku straży pożarnej i opalanych desek, które przypominają spaloną elewację jest celowym zabiegiem. Dodatkowo wokół drzwi i okien zastosowano wykończenie w kolorze żółtym, które jest nawiązaniem do oznaczeń ostrzegawczych.

Na szczególną uwagę zasługuje dach remizy.

– Przy jego projektowaniu zastosowaliśmy pewien zabieg architektoniczny. Jest to dach odwrócony ze spadkiem do wewnątrz. Dzięki temu na poddaszu mogliśmy zaprojektować dużą salę, w której będą się odbywać spotkania i szkolenia – tłumaczy właściciel Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki Mateusz Manecki, projektant.

Na parterze natomiast przewidziano szatnie, pomieszczenie dla dowódcy i dwa miejsca garażowe.

Remiza strażacka, fot. Piotr Król

Drugi obiekt, czyli dom sołectwa na osiedlu Łokietka w Zielonkach, ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Na uwagę zasługuje duża sala ze sceną. – Mogą się tu odbywać spektakle i koncerty. Na potrzeby przedstawień jest ona ciemna oraz bardzo dobrze nagłośniona – wyjaśnia Mateusz Manecki i dodaje, że salę można podzielić na dwie mniejsze.

Wielofunkcyjny budynek sołectwa, fot. Piotr Król

Dodatkowo w budynku znajduje się niewielkie pomieszczenie dla sołtysa. Od zewnątrz budynek pokryty został betonem architektonicznym. Wokół obiektu powstały tereny rekreacyjne dla dorosłych i dzieci. Znajdziemy tam boiska oraz place zabaw dla dzieci, ławki, altany i siłownię.

– Obie inwestycje są ważne dla mieszkańców gminy. Istotny jest także aspekt architektoniczny. Dbamy o to, aby budynki były wkomponowane w otaczający teren i spełniały swoje funkcje. Tak też jest w przypadku remizy strażackiej w Bosutowie i budynku wielofunkcyjnego dla sołectwa osiedle Łokietka w Zielonkach – wyjaśnia Beata Lipień-Łysek Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy Zielonki

Dom sołectwa i przyległe do niego tereny są już dostępne dla mieszkańców. Natomiast uroczyste otwarcie remizy strażackiej w Bosutowie odbędzie się 2-go lipca 2022 r.