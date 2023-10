Remont al. 29 Listopada w Krakowie. Jest dokładna data oddania inwestycji

Ku końcowi zbliża się remont al. 29 Listopada w Krakowie. Mieszkańcy się jednak niecierpliwią. Jak ustosunkowują się do tego władze miasta?

W Krakowie trwa remont al. 29 Listopada.

Prace przy tej inwestycji niemal w całości odbywają się w niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej.

Pojawiają się także utrudnienia w ruchu drogowych związane z pracami przy remoncie alei.

Zgodnie z tym, co było przyjęte w kontrakcie, wykonawca powinien zakończyć budowę do końca listopada tego roku, natomiast do 21 grudnia ma uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie całości.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, wraz z początkiem września zaczął kursować wyczekiwany od lat Krakowski Szybki Tramwaj na Górkę Narodową. Wciąż trwają prace nad przebudową al. 29 Listopada. Choć projekt zbliża się do końca, niecierpliwość mieszkańców rośnie, co widać m.in. w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się skargi min. na nieprawidłową organizację ruchu pieszych. Jak ustosunkowują się do tego władze miasta? Jakich zmian można spodziewać się w najbliższym czasie i kiedy zakończy się ostatni etap przebudowy al. 29 Listopada?

Rewolucyjne zmiany na północy Krakowa

Generalna przebudowa drogi wylotowej na Warszawę to tylko jedna z kilku inwestycji, które w przeciągu najbliższych miesięcy i lat sprawią, że północ Krakowa będzie jedną z najlepiej skomunikowanych części miasta. Do końca roku ma być gotowa wspomniana droga, która będzie miała od dwóch do trzech pasów w każdym kierunku. Również wtedy mają zakończyć się prace przy pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu P+R na Górce Narodowej, a więc przy obiekcie kończącym nowopowstałą linię tramwajową.

Z kolei zapowiadany termin zakończenia prac nad północną obwodnicą Krakowa, dzięki której domknięty zostanie cały „ring” wokół miasta, to listopad 2024 roku.

Cały czas trwają też prace przy budowie Trasy Wolbromskiej, określanej zachodnią obwodnicą Zielonek. Dzięki niej wyjazd z Krakowa na północ – przy jednoczesnym odciążeniu istniejących dróg dojazdowych – stanie się jeszcze szybszy.

Mowa zatem o wieloaspektowym projekcie, który całościowo usprawni podróżowanie zarówno po samym Prądniku, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie tej najbardziej wysuniętej na północ części miasta. Wokół tylu trwających równolegle prac budowlanych przy różnych inwestycjach, powstają też jednak pewne kontrowersje.

Układanie nowego dywanika asfaltowego na al. 29 Listopada, fot. ZIM

Skomplikowana inwestycja

Jak mówi Jan Machowski, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich odpowiedzialnego za realizację zadania po stronie miasta, rozbudowa al. 29 Listopada jest tematem wyjątkowo skomplikowanym.

– Główna trudność nie tyczy się w tym wypadku aspektów technicznych, ale jest związana z faktem, że zadanie prowadzone jest w pasie drogowym przy zachowaniu przejezdności oraz dostępności dla pieszych. Wymusza to przyjęcie pewnych kompromisów i sprawia, że rzeczywiście pojawiają się utrudnienia dla uczestników ruchu – tłumaczy rzecznik.

– Podobnie jest w przypadku tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Księdza Józefa Meiera. Do nas również docierają sygnały o pewnych niedociągnięciach w tym przypadku. W związku z tym bezzwłocznie zwróciliśmy się do wykonawcy o pilne dokonanie poprawy stanu nawierzchni i oznakowania – mówi Jan Machowski.

Zarząd Inwestycji Miejskich deklaruje również, że część z nieprawidłowości zostało już poprawionych, inne są w trakcie realizacji, a teren budowy pozostaje pod kontrolą inżyniera kontraktu prowadzącego nadzór nad wykonaniem zadania.

– Wszędzie, gdzie jest to możliwe, użytkownikom ruchu, a więc kierowcom, pieszym i rowerzystom, udostępniane są nowe elementy zrealizowanej infrastruktury, by ułatwić poruszanie się po rozbudowywanej arterii – zapewnia rzecznik.

Całkowity koszt inwestycji i termin zakończenia prac

Ostatnio mieszkańcy poznali deklarowane przez miasto terminy zakończenia robót. Zgodnie z tym, co było przyjęte w kontrakcie, wykonawca powinien zakończyć budowę do końca listopada tego roku, natomiast do 21 grudnia ma uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie całości. Do tego czasu będzie on prowadził prace głównie w obrębie skrzyżowań, co zapewne spowoduje kolejne utrudnienia dla użytkowników drogi.

Prace przy tej inwestycji niemal w całości odbywają się w niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. Rozpoczęły się jesienią 2020 roku, kiedy w Polsce i na świecie trwała pandemia. Następnie inflacja w Polsce zaczęła wzrastać, a za wschodnią granicą wybuchła wojna. Można by się spodziewać, że sytuacja ta nie pozostanie bez wpływu na budżet przebudowy kluczowej dla Krakowa drogi wylotowej w kierunku Warszawy.

Początkowe szacunki miasta z momentu ogłaszania przetargu w 2016 roku nie zostaną jednak przekroczone.

– Zakładana wówczas kwota wynosiła blisko 150 mln zł. W przetargu wybrano ofertę firmy Strabag, która zaproponowała ok. 95 mln zł. Ostatecznie, po podpisaniu ugody waloryzacyjnej z uwagi na pandemię, toczącą się wojnę w Ukrainie i inflację, koszt inwestycji zamknie się kwotą ok. 150 mln zł – deklaruje rzecznik ZIM-u.

Wszystko zatem wskazuje na to, że rozbudowa al. 29 Listopada już za kilka miesięcy dobiegnie końca. Co więcej, wydarzy się to bez opóźnienia i w budżecie, który od początku zakładano. Na ten moment kluczowe dla miasta wydaje się zapewnienie mieszkańcom maksymalnego komfortu poruszania się po okolicy, natomiast sami krakowianie muszą uzbroić się w cierpliwość. Al. 29 Listopada jest ukończona w ponad 70%, więc wizja dużo łatwiejszej i sprawniejszej komunikacji w tej części miasta staje się coraz bardziej realna.