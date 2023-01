Remont Hotelu Grand budzi zastrzeżenia. Konserwator zabytków zawiadamia prokuraturę

Remont Hotelu Grand w Łodzi budzi zastrzeżenia. Za sprawą służb konserwatorskich sprawa trafiła do prokuratury.

Remont Hotelu Grand wzbudził zastrzeżenia służb konserwatorskich

Postępujący demontaż rusztowań coraz wydatniej odsłania elewacje przebudowywanego od 2019 r. Hotelu Grand przy ul. Piotrkowskiej 72, najbardziej szacownego obiektu tego typu w Łodzi. Łódzki wojewódzki konserwator zabytków powiadomił prokuraturę, że prace przeprowadzono wbrew wcześniejszym zaleceniom konserwatorskim, a to naruszenie prawa - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Hotel utracił zabytkowy charakter

Zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Łodzi prace remontowe w Hotelu Grand przeprowadzono wbrew zaleceniom łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanym w pozwoleniu na remont gmachu. Niepokój budzi przede wszystkim nadbudowa nad zachodnim skrzydłem hotelu, ale też niezgodność przeróbek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem WUOZ niezgodności te doprowadziły gmach Grand Hotelu do utraty jego zabytkowego charakteru. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście, która zleciła policji przeprowadzenie czynności sprawdzających. Dopiero po ich zakończeniu zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Miało być pięć gwiazdek

Najsłynniejszy i najstarszy łódzki hotel przebudowuje spółka Likus Hotele i Restauracje (Grupa LHR) będąca częścią Holdingu Liwa, który w 2008 r. kupił go od Orbisu płacąc 73 mln zł. To biznes Wiesława, Tadeusza i Leszka Likusów, potentatów branży hotelowej w Polsce, posiadaczy nie tylko luksusowych hoteli w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, ale też ekskluzywnego domu handlowego w stolicy. Ich obiekty słyną z wysokiej jakości wykonania. Remontowi Hotelu Grand równie wysoko zawieszono poprzeczkę. Nowy właściciel zapowiedział, że przebuduje obiekt podnosząc jego standard do pięciogwiazdkowego. Ostatnie konkretne informacje na temat planowanego remontu pochodzą jednak z 2016 r., gdy holding informował, że Grand Hotel ma posiadać basen, dwukondygnacyjny podziemny parking, bazę noclegową powiększoną do ponad 200 pokojów (zamiast 160), szklany dach nad dziedzińcem i salę konferencyjną w miejscu po scenie nieistniejącego już Teatru 7.15 (działał do 1988 r.). Od tego czasu inwestor nie informuje o postępach prac, a kierowane do Holdingu Liwa pytania dotyczące remontu Hotelu Grand pozostają bez odpowiedzi - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.