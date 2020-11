Remont kolejnej kamienicy w Bydgoszczy

Rozpoczął się remont kolejnej kamienicy stojącej przy ul. J. Sowińskiego w Bydgoszczy. Budynek z numerem 24 znów ma zdobić miejską przestrzeń czystą, ceglaną elewacją i licznymi dekoracjami, m.in. z głowami lwów.

Budynek powstał około 1890 roku na planie zbliżonym do prostokąta, liczy 3 kondygnacje. W jego osi ulokowano wejście, nad którym umieszczono płaskorzeźbę w formie głowy. Parter jest boniowany. Najwięcej zdobień ulokowano w wyższych partiach budynku. Nad oknami, na wysokości piętra, dominują rozbudowane naczółki z płaskorzeźbami oraz głowami lwów. Dawniej wierzono, że wizerunki tych zwierząt umieszczone na drzwiach, portalach czy fasadach zapewnią domownikom bezpieczeństwo i spokój. Płaskorzeźby wkomponowano też pomiędzy linią gzymsu i oknami pietra. Na górnych kondygnacjach dominuje czerwona cegła.

Początkowa ulicę J. Sowińskiego, na odcinku od Sobieskiego do Hetmańskiej, wytyczono jako równoległy trakt do ul. Warszawskiej. Wraz z rozbudową koszar zmieniono jej przebieg odsuwając ulicę w kierunku wschodnim. Stąd to jedna z nielicznych ulic starannie zaprojektowanej dzielnicy posiadająca więcej załamań. Jej zachodnią pierzeję wyznaczają zabudowania wojskowe z końca XIX wieku.

Wcześniej w tej części miasta zaszło już wiele innych estetycznych zmian. W ubiegłym roku zlecony został remont gmachu schroniska młodzieżowego przy ul. Sowińskiego. Ten budynek również posiada ciekawą ceglaną elewację. Wyremontowano też szereg innych kamienic bliżej placu Piastowskiego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Bocianowo.