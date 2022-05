Remont Księżego Młyna na ostatniej prostej

Famuły na łódzkim Księżym Młynie przez lata zaniedbywane popadały w ruinę. Dziś przeprowadzany jest kompleksowy proces ich odnowy. Jak zapowiada ratusz, jesienią tego roku zakończą się prace w kolejnych obiektach. Mieszkańcom zostaną oddane komfortowe mieszkania komunalne, przedsiębiorcom i artystom - nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie.

Famuły na Księżym Młynie przez lata zaniedbywane popadały w ruinę. Dziś przeprowadzany jest kompleksowy proces ich odnowy. Wzmacniana jest konstrukcja budynków, wymieniane są stropy i wszystkie instalacje. Zabytkowe detale poddawane są konserwacji. Montowana jest nowa armatura łazienkowa oraz nowa stolarka okienna i drzwiowa.

Jesienią tego roku zakończą się prace w kolejnych famułach. Mieszkańcom zostaną oddane komfortowe mieszkania komunalne, przedsiębiorcom i artystom - nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie, w których będą mogli prowadzić działalność.

- Na Księżym Młynie nie zwalniamy. Ekipy budowlane zobaczymy w czterech budynkach wielorodzinnych przy ul. Przędzalnianej 59, 61, 63 i 67. Równolegle prowadzimy roboty przy zagospodarowaniu działki pod adresami Przędzalniana 57 do 67 oraz budynku gospodarczego przy ul. Księży Młyn 11a – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jeszcze w tym roku w budynku przy ul. Przędzalnianej 59 powstanie 9 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy. Pod numerem 60 będzie 8 lokali mieszkań i 3 pracownie twórcze. Z kolei adres Przędzalniana 63 to 8 mieszkań komunalnych i 3 pracownie twórcze, a pod numerem 67 zostanie oddanych 8 komfortowych mieszkań i jeden lokal dla mikroprzedsiębiorców.

Księży Młyn również dla artystów

Do 2023 roku zabytkowe osiedle wzbogaci się nie tylko o kolejne wyremontowane famuły, ale również o pracownie twórcze. Obecnie na terenie zabytkowego osiedla mamy 13 pracowni artystycznych, do 2023 powstanie kolejnych 14. W pracowniach działają projektanci mody, artyści sztuk wizualnych czy twórcy sztuki użytkowej. To tu powstają unikatowe działa sztuki, które promują Łódź nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Kim są najemcy nowych przestrzeni twórczych? Do jednej z odnowionych komórek przy ul. Księży Młyn 7 wprowadza się artysta Maciej Łuczak. Zadomowi się tu Pracownia Portretu.

- Serdecznie zapraszam do pracowni już 12 czerwca o godz. 17. W ramach Fotofestiwalu pokażemy wystawę Marty Hryniuk i Nicka Thomasa pod tytułem „Szkoła numer jeden”. Będzie to wielokanałowa instalacja audiowizualna stworzona z obrazów wideo i nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w zachodniej Ukrainie w 2021 roku. Instalacja jest częścią projektu filmowego, skupiającego się na autoprezentacji współczesnych mieszkanek i mieszkańców Huculszczyzny oraz sposobach reprodukowania i dokumentowania przez nich kultury regionu – mówi Maciej Łuczak.

Pracownia Portretu powstała w październiku 2013 roku. Skupia się na prezentowaniu najnowszych zjawisk zachodzących w sztuce współczesnej. Współpracuje blisko z zapraszanymi artystami, których pobyt w galerii ma zwykle charakter krótkiej rezydencji zakończonej prezentacją prac.