Remont Muzeum Kinematografii w Łodzi

Ceglane przędzalnie i zabudowa Księżego Młyna to nie wszystko co pozostawił po sobie "król bawełny” - Karol Scheibler. Jest jeszcze pałac przy placu Zwycięstwa 1, czyli obecna siedziba Muzeum Kinematografii. Muzeum przechodzi obecnie gruntowną modernizację.

- Remont siedziby Muzeum Kinematografii trwa i to widać. Wakacje czy przedłużająca się pandemia nie wpłynęły na opóźnienie prac. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym, mam nadzieję, że po remoncie instytucja z podwójną energią wróci do działania – mówi Jacek Grudzień, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ.

- Muzeum po remoncie zyska dodatkową salę ekspozycyjną. Część poddasza, gdzie do tej pory mieścił się magazyn zostanie zaadoptowana na przestrzeń wystawienniczą. Taka przestrzeń pojawi się również w podziemiach muzeum. W marcu przyszłego roku otworzymy pierwszą część wystawy stałej poświęconej Łodzi filmowej. Będzie to wystawa obejmująca czas od ery przed- filmowej do roku 1939. We wrześniu otworzymy drugą część wystawy, która będzie historią HollyŁodzi, czyli to z czego nasze miasto jest najbardziej rozpoznawalne na całym świecie – dodaje Jakub Wiewiórski, zastępca dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Od lipca 2019 roku trwa gruntowana modernizacja zabytkowego pałacu. W zakres prowadzonych prac wchodzą: budowa nowej klatki schodowej, montaż windy osobowej, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów oraz zabezpieczenie obiektu przed wilgocią.

- Obecnie trwają zaawansowane prace na poddaszu, które z przestrzeni nieużytkowej stanie się zupełnie nową przestrzenią wystawienniczą. Prowadzimy prace na klatce schodowej, która została generalnie wyremontowana, a dodatkowo zostanie przeszklona. Kończymy prace przy montażu windy i wymianie instalacji – mówi Michał Kołodziejczyk, przedstawiciel wykonawcy.

Muzeum wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do nagłośnienia i projekcji filmowych.

Inwestycja zostanie zakończona do końca 2020 roku.

Pałac Karola Scheiblera - siedziba Muzeum Kinematografii

20 stycznia 1971 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Od 1 kwietnia 1986 roku jest oficjalną siedzibą Muzeum Kinematografii w Łodzi. A od 2015 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, został częścią Pomnika Historii „Łódź – Wielokulturowy Krajobraz Miasta Przemysłowego”. Zbiory muzeum to ponad 50 tysięcy eksponatów.

Znajdziemy wśród nich różnego rodzaju kamery filmowe (również te na korbkę), projektory czy rzutniki. Miłośnicy kina mogą oglądać przedmioty pochodzące z czasów poprzedzających epokę filmów: mutoskop czy latarnia magiczna.

Zbiory wzbogacają liczne plakaty filmowe (polskie i zagraniczne), scenariusze, fotografie i elementy scenografii.

W muzeum znajdziemy prawdziwy unikat – Fotoplastikon, jedyny na świecie tego rodzaju zachowany egzemplarz, pochodzący z pracowni wynalazcy tego urządzenia, Augusta Fuhrmana.