Remont ponad 140-letniej kamienicy we Wrocławiu już na finiszu

Jak informuje portal Wroclaw.pl, zabytkowa kamienica przy ul. Mierniczej 10 we Wrocławiu odzyskała swój pierwotny wygląd. W budynku kończą się właśnie ostatnie prace zlecone przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

Ulica Miernicza we Wrocławiu to ewement w skali miasta. Zachowała się tutaj niemal w całości przedwojenna zabudowa, w tym wpisane do rejestru zabytków ponad stuletnie kamienice. Teraz jedna z nich odzyskała swój pierwotny blask.

Kamienica z numerem 10 jest jedną z trzech kamienic przy ul. Mierniczej, która w tym roku na zlecenie Zarządu Zasobu Komunalnego została gruntownie wyremontowana: odnowiono dach, elewacje klatkę schodową i piwnicę budynku. Zabytkowy, ponad 140-letni obiekt odzyskał oryginalny kolor elewacji. Prace renowacyjne odbywały się pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

Kamienica została również wyposażona we współczesne udogodnienia, takie jak toalety w mieszkaniach (do tej pory mieszkańcy korzystali z toalet na korytarzach oraz nowe instalacje wodną, gazową i elektryczną.