Remont Przybyszewskiego w Łodzi. Jaki jest postęp prac?

Remont Przybyszewskiego to 3 km nowej drogi w Łodzi. Po modernizacji mieszkańcy pojadą po nowych wiaduktach, torach dostosowanych do niskoemisyjnych tramwajów i równej jezdni. Wyremontowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne, a wzdłuż inwestycji pojawi się dodatkowa zieleń.

REKLAMA

Trwa remont ul. Przybyszewskiego w Łodzi.

Po modernizacji pojedziemy po nowych wiaduktach, torach dostosowanych do niskoemisyjnych tramwajów i równej jezdni.

Wyremontowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne, a wzdłuż inwestycji pojawi się dodatkowa zieleń.

Trwa budowa pali fundamentowych obiektu południowego, zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego, wykonywane są prace ciesielskie wiaduktu tramwajowego oraz kontynuowane są roboty rozbiórkowe obiektu południowego. Prowadzone są roboty brukarskie i ziemne na łącznicy oraz rozbiórka nasypów.

3 kilometry nowej drogi

Na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Grabowej trwa montaż oświetlenia, ponadto kontynuowana jest podbudowa nawierzchni jezdni z mieszanki mrozoodpornej. Drogowców będzie można zobaczyć przy pracach przy korycie pod torowisko oraz przy budowie odwodnienia i drenażu.

Zakończono już prace przy kanale technologicznym. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa oświetlenia na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Przędzalnianej. Ponadto wystartują roboty brukarskie i układanie krawężników.

Na odcinku od pl. Reymonta do ul. Kilińskiego kontynuowane jest korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz układanie warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni na odcinku od ul. Kruczej do ul. Suwalskiej oraz od ul. Dębowej do ul. Praskiej. Ponadto trwa korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz układanie warstw konstrukcyjnych chodnika w parku Reymonta.