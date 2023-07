Remont Przybyszewskiego w Łodzi. Na jakim etapie są prace?

Trwa wielka przebudowa ulicy Przybyszewskiego w Łodzi. Już w sierpniu mieszkańcy pojadą pierwszym z trzech nowych wiaduktów.

REKLAMA

Trwa przebudowa ul. Przybyszewskiego w Łodzi.

Finał remontu ulicy planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Łączna wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

– Kontynuowane są prace związane z przebudową ulicy Przybyszewskiego na odcinku od alei Śmigłego-Rydza do ulicy Grabowej – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich. – Trwa budowa odwodnienia torowiska i jezdni, gotowe są już wpusty przy ulicach Ozorkowskiej i Łęczyckiej. W okolicach skrzyżowania z tą drugą zakończono przebudowę sieci gazowej. Na całym odcinku postępuje budowa nowego oświetlenia, przebiegają także prace przy kanale technologicznym i konstrukcji torowiska.

Trwa też przebudowa Przybyszewskiego na odcinku od pl. Reymonta do ul. Grabowej. I tu ulica będzie przebudowana na całej szerokości, łącznie z chodnikami. Kompleksowo zmodernizowana zostanie infrastruktura tramwajowa oraz przystanki, które mają wyglądać jak te przy ul. Piotrkowskiej, nieopodal katedry. Istniejące trawniki zostaną poddane pielęgnacji. Pojawi się też nowa zieleń, w tym trawy ozdobne i krzewy. Równolegle Łódzka Spółka Infrastrukturalna przebuduje sieć wodociągową z przyłączami na całym odcinku objętym inwestycją ZIM. Finał przebudowy ulicy planowany jest na IV kwartał 2023 r., a łączna wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

Remont Przybyszewskiego. Gdzie najbliższe prace?

W najbliższym czasie drogowców zobaczymy przy przebudowie wpustów na odcinku od pl. Reymonta do Sanepidu po stronie północnej oraz przy kontynuacji prac związanych z przebudową wodociągu i przebudową przyłączy na odcinku od pl. Reymonta do ul. Kruczej. Rozpocznie się również układanie zasilania tymczasowego sieci wodociągowej od ul. Kruczej do ul. Brzozowej.