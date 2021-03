Remonty i rewitalizacje: tak polskie miasta odzyskują blask

Rewitalizacja i przywracanie świetności zaniedbanym terenom i budynkom stały się w ostatnich kilku latach bardzo popularne. Fasady zabytkowych kamienic odzyskują dawny blask, a zapomniane przestrzenie otrzymują nowe funkcje i estetykę.

Kamienice przy ul. Foksal w Warszawie

Po ponad czterech latach intensywnych prac, w czerwcu 2020 r. dobiegła końca rewitalizacja dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Foksal 13 i 15 w Warszawie.

Kamienice powstały w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha w historycznym sercu Warszawy były dekoratorskim majstersztykiem, a przy tym wystawnymi rezydencjami zamożnego mieszczaństwa. W podwórzu jednej z nich Jan Wedel wybudował pierwszą w mieście zewnętrzną panoramiczną windę.

Wszystkie historyczne smaczki budynków zostały przywrócone do dawnej świetności przez zespół specjalistów zaangażowany przez inwestora, firmę Ghelamco. Przeprowadzono wiele skomplikowanych prac przy wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych technik. Wybudowanie podziemnego garażu dzięki oparciu fundamentów zabytkowych obiektów na słupach z mikropali, przenoszenie całych fragmentów tynku pokrytych barwnymi polichromiami – to tylko wybrane przykłady z długiej listy działań, które udało się zrealizować. Zrekonstruowanie bogatego wystroju fasady nie było łatwe, ponieważ pracownia Proart przygotowująca projekt renowacji miała do dyspozycji tylko jedną zachowaną fotografię ukazującą front kamienicy sprzed modernizacji.

– Na zdjęciu duża część szczegółów nie była dobrze widoczna, należało więc dokładnie sprawdzić, jakie dekoracje stosowano na elewacjach kamienic w tamtym okresie. Mój zespół odbył wiele podróży po polskich miastach, w których znajduje się zabudowa z końca XIX w. Fotografowaliśmy zachowane na budynkach zdobienia architektoniczne i na tej podstawie przygotowaliśmy rysunki detali, jakie mogły zdobić front Foksal 13. Swoje działania konsultowaliśmy z panią prof. Jadwigą Roguską, wybitną specjalistką w dziedzinie architektury tamtej epoki – mówi architekt Anna Rostkowska z pracowni Proart.

W apartamentach i na klatkach schodowych odrestaurowano przebogate sztukaterie i barwne polichromie, a na podłogach ponownie znalazły się dębowe posadzki pamiętające czasy pierwszych mieszkańców kamienic.

Zabytkowa kamienica przy Jaracza 47 w Łodzi

Zabytkowa kamienica przy ul. Jaracza 47, poddana została gruntownej renowacji – zarówno od zewnątrz, co widzimy od razu, jak i do wewnątrz, o czym mogą poświadczyć firmy, które znalazły tutaj swoje biura. Nasze oczy cieszą odrestaurowane, cenne złocenia i polichromie z XIX w., o komfort dbają zaś nowoczesne udogodnienia, w tym monitoring i kontrola dostępu, sieć ICT, światłowód, klimatyzacja, cicha i szybką winda czy sufity podwieszane.

Jak podkreślają eksperci firmy OPG Property Professionals, odpowiedzialnej za rewitalizację i wynajem budynku, odzyskanie go nie było sztuką łatwą, lecz zdecydowanie wartą zachodu. – Wyjątkowy standard i prestiż biur oraz świetna lokalizacja niedaleko dworca Łódź Fabryczna przywiodły tutaj firmy z branży kreatywnej, ubezpieczeniowej czy finansowej oraz kancelarie prawne, w tym chociaż Baker McKenzie – jeden z największych domów prawniczych na świecie – mówi Monika Hryniewicz, specjalistka odpowiedzialna za komercjalizację budynku. – To świetny adres dla każdej firmy, która od przestrzeni do pracy oczekuje „czegoś więcej” – dodaje.