Remonty peronów, nowe przystanki. Co PKP PLK robi w woj. kujawsko-pomorskim?

Zmodernizowane stacje, nowe przystanki, wygodniejsze i bezpieczniejsze perony - kolej w woj. kujawsko-pomorskim zmienia się dla podróżnych.

Zmodernizowane stacje i przystanki z wygodnym dostępem do peronów dla wszystkich pasażerów zachęcają do codziennych podróży pociągami w woj. kujawsko-pomorskim.

Lepszy dostęp do kolei dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest m.in. na trasie z Torunia do Chełmży oraz z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego.

Łączny koszt tych prac ze środków budżetowych PLK S.A. wyniósł ponad 1,1 mln zł netto.

Kolej w woj. kujawsko-pomorskim zmienia się dla podróżnych. Z wyższych, zmodernizowanych peronów łatwiej wejść do pociągów na trasie z Inowrocławia przez Toruń do Jabłonowa Pomorskiego (linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa). PLK S.A. przebudowały 15 peronów na stacjach i przystankach Gniewkowo, Suchatówka, Papowo Toruńskie, Turzno, Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń oraz Książki. Inwestycja pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013” o wartości ok. 100 mln zł została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Perony na przystanku Turzno, fot. Łukasz Bryłowski, mat. PKP PLK

Lepsze warunki podróży są również na zrewitalizowanej trasie z Torunia Wschodniego do Chełmży (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork). Przebudowano perony w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim (nowa lokalizacja przystanku bliżej centrum wsi zapewni lepszy dostęp do kolei) i Grzywnie. W czerwcu br. planowane jest oddanie do użytku nowego przystanku Toruń Katarzynka, który zwiększy dostęp do kolei w tej części miasta. Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” jest warty blisko 145 mln zł netto i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 proc.

Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów w Grzybnie na trasie Bydgoszcz – Chełmża (linia kolejowa nr 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód). To pierwsza inwestycja w regionie zrealizowana ze środków „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Koszt zadania wyniósł 1,33 mln zł netto.

Peron na przystanku Grzybno, fot. Mariusz Lewandowski, mat. PKP PLK

Program na terenie woj. kujawsko-pomorskiego obejmuje 11 lokalizacji na liście podstawowej, w tym m.in. budowę nowych przystanków Grudziądz Centrum, Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz, Tuchola Rudzki Most oraz przebudowę przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią. Na wymienione lokalizacje podpisano już umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych oraz realizację prac budowlanych.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Dostępniejsze i wygodniejsze perony

Na wszystkich zmodernizowanych peronach, dzięki zabudowie wyższej konstrukcji, podróżnym łatwiej wsiada się do pociągów. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się przygotowano wygodne dojście oraz antypoślizgową nawierzchnię ze ścieżkami naprowadzającymi. Zamontowano wiaty, ławki, gabloty informacyjne z rozkładem jazdy oraz czytelne oznakowanie. Jest jaśniejsze oświetlenie, a dla podróżnych dojeżdżających rowerem są stojaki.

W ramach bieżących prac wykonanych przez PLK S.A. w 2022 r. na kujawsko-pomorskich stacjach i przystankach, zamontowano 26 nowych wiat m. in. w Serocku, Maksymilianowie, Bydgoszczy Zachód, Inowrocławiu i Toruniu Kluczykach. Elementy nowego, czytelniejszego oznakowania, są m. in. w Ostromecku, Bydgoszczy Fordonie i Warlubiu.

Nowe wiaty na peronie na stacji Inowrocław, fot. Krzysztof Betlejewski, fot. mat. PKP PLK

Nowe gabloty na rozkłady jazdy i informacje dla podróżnych zamontowano w Bydgoszczy Błoniu i Rynkowie Wiadukt. W Śliwiczkach i Tleniu, na linii z Laskowic Pomorskich do Czerska, podwyższono oraz wymieniono nawierzchnię peronów. Łączny koszt tych prac ze środków budżetowych PLK S.A. wyniósł ponad 1,1 mln zł netto.