Remonty w Spodku: co się zmieni w kultowym katowickim obiekcie?

Remonty w Spodku! Trwają m.in. przetargi na modernizację monitoringu i wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej. A to tylko niektóre pozycje z listy inwestycji w legendarnym katowickim obiekcie.

Trwają postępowania przetargowe na modernizację systemu monitoringu w „Spodku" oraz wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej.

W najbliższym czasie planowane są również prace przy schodach prowadzących do lodowiska.

Zaplanowane na najbliższy czas inwestycje obejmują nie tylko obiekty „Spodka". Międzynarodowe Centrum Kongresowe zyska nowe oświetlenie.

W tym roku legendarny Spodek obchodził swoje 52 urodziny. Wielu z nas ma emocjonalne podejście do tej architektonicznej ikony. (...) Aby Spodek spełniał najwyższe standardy i oferował komfortowe oraz bezpieczne warunki do kibicowania czy uczestniczenia w koncertach konieczne są prace, dzięki którym możemy organizować w nim wydarzenia na najwyższym światowym poziomie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, cytowany przez Katowice.eu.

Kamery z opcją rozpoznawania twarzy

Około 200 kamer śledzi zarówno to, co dzieje się w środku, jak i na zewnątrz obiektu, zapewniając bezpieczeństwo. Teraz ta infrastruktura przejdzie modernizację – w ramach postępowania przetargowego, w którym zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 29 maja.

W ramach tej inwestycji 102 kamery wewnętrzne zostaną wymienione na nowoczesne urządzenia, dostosowane do aktualnych wymogów rejestracji obrazu na imprezach masowych. System wzbogacony zostanie także m.in. o nowe serwery, dyski twarde umożliwiające zapis cyfrowy w wysokiej jakości oraz stacje robocze. Do połączenia nowych urządzeń użyte zostanie prawie 5 km kabli!

Co ważne, nowy system będzie cechował się zaawansowanymi możliwościami. Jedną z nich jest opcja rozpoznawania twarzy.

Inwestycje w salę gimnastyczną i lodowisko

Obecnie trwa postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie nowego pokrycia dachu sali gimnastycznej w Spodku. Wybrany wykonawca będzie mógł przejść do realizacji robót budowlanych po przeprowadzeniu inwentaryzacji dachu oraz istniejących instalacji, opracowaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Drugi etap prac rozpocznie się od zabezpieczenia parkietu i wyposażenia sali gimnastycznej oraz demontażu istniejącego poszycia z płyt warstwowych.

Potem zamontowane zostanie nowe poszycie wraz z izolacją termiczną i przeciwwodną, a także inne elementy, jak m.in. obróbki blacharskie, rynny czy rury spustowe. Na przeprowadzenie wszystkich działań wybrany wykonawca będzie miał 3 miesiące od podpisania umowy – tłumaczy Jarosław Łuczyński zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Pracami objęta będzie nie tylko sala gimnastyczna, ale także lodowisko. Plany modernizacyjne dotyczą schodów prowadzących do obiektu od strony ul. Olimpijskiej. Trwa właśnie postępowanie przetargowe na ich naprawę, a inwestycja ma zostać zrealizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 2 czerwca.

Nie tylko Spodek

Zaplanowane na najbliższy czas inwestycje obejmują nie tylko obiekty „Spodka". Prace mają dotyczyć także Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Obiekt, w którym organizowane są między innymi prestiżowe wydarzenia przyciągające gości z całego świata zyska nowe oświetlenie. Trwa postępowanie przetargowe na wymianę opraw oświetleniowych – zarówno gruntowych, jak i tych instalowanych na słupach czy masztach - na terenie zielonej doliny, placu manewrowego, parkingu VIP, a także przed budynkiem w ciągu ul. Olimpijskiej.

Nowe urządzenia pozwolą wydłużyć żywotność oświetlenia zewnętrznego, a także będą bardziej energooszczędne.