Renowacje z widokiem na ekologiczne drugie życie zabudowy

Na wygląd współczesnych aglomeracji wpływają nie tylko nowo powstałe obiekty. Dobra architektura to przede wszystkim dbałość o historię danego miejsca. Dzięki przeprowadzaniu prac renowacyjnych starszej części zabudowy, odpowiednio wpisuje się ona we współczesny charakter miasta. Jednak czy renowacje dotyczą tylko budynków zabytkowych? Dlaczego warto przeprowadzać tego typu prace i czy takie działania są ekologiczne? Na te pytania odpowiada Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX.

REKLAMA

Gdy myślimy o renowacji, w pierwszej chwili na myśl przychodzi nam słowo „odnowa”. To nadawanie nowego przeznaczenia lub przywrócenie starego „życia” różnego rodzaju budynkom, które pierwotnie bardzo często miały zupełnie inne funkcje. W przypadku obiektów architektonicznych, renowacja dotyczy nie tylko budynków ściśle zabytkowych, ale i zabudowy poprzemysłowej - starych fabryk, cukrowni czy zakładów – które po odnowie zostają przemienione na atrakcyjnie wizualnie lokale gastronomiczne, hotele, jak również mieszkania, znane jako lofty.

- Prace renowacyjne przeprowadza się nie tylko w przypadku zabytków, ale i starych obiektów przemysłowych – na przykład z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. Przeznaczone do rozbiórki, ostatecznie przekształcane są w zupełnie nowe miejsca mieszkalne lub użyteczności publicznej. Tu ważna jest kwestia odpowiedniej modernizacji brył, by były bezpieczne i dostosowane do współczesnych standardów. Znaczącą rolę w tym zadaniu odgrywają architekci, których pomysłowość oraz doświadczenie pozwala na przekształcenie takiej zabudowy we w pełni nowe budynki, często nawiązujące lub zachowujące stary, charakterystyczny dla nich styl - mówi Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX.

Prace renowacyjne mogą dotyczyć modernizacji samych tylko wnętrz, ale także przebudowy konstrukcji całego budynku lub elewacji – choć często praktykowane jest zostawianie zewnętrznej, oryginalnej strony danego budynku.

- Czasem widzimy, gdy odrestaurowana zostaje piękna kamienica, która zdobiła miasto jeszcze w okresie przedwojennym. Wielu inwestorów zwraca uwagę na aspekty historyczne danych budynków, dzięki czemu zostaje nam oddane to, co zostało nadszarpnięte zębem czasu lub zniszczone w okresie zawirowań wojennych – dodaje Rafał Buczek.

Widok na przeszłość

Często renowacji podlega stolarka okienna oraz przeszklenia. Ich dobór nie jest prostym zadaniem, ponieważ okna muszą nawiązywać do charakteru danego budynku.

- Nie zawsze jest tak, że budynek, który przez wiele lat był użytkowany jako fabryka, w nowym wydaniu będzie mieć identyczne przeszklenia jak w przeszłości. Wszystko to uzależnione jest od finalnego projektu architektonicznego – wyjaśnia ekspert AWILUX.

W przypadku budynków mających charakter bardziej industrialny, w których stosowane były stalowe lub metalowe konstrukcje okienne ze szprosami, przewiązkami i podziałem na wiele kwater, świetnie odnajdą się systemy aluminiowe, doskonale sprawdzające się w delikatnych konstrukcjach. Z kolei gdy mowa o starych kamienicach, gdzie występowały masywne okna drewniane – na przykład w postaci łuków – najlepiej postawić na systemy PVC.

– Pamiętajmy, że wszystko zależy od tego, jaki efekt chce uzyskać architekt. Nie bez znaczenia jest także sprawowanie pieczy nad danym budynkiem przez konserwatora zabytków. W takim przypadku trzeba w najlepszy, możliwy sposób odwzorować oryginalną stolarkę okienną – podkreśla Rafał Buczek.

Najbardziej ekologiczny obiekt to ten, który już istnieje

Przeprowadzanie renowacji jest korzystne na wielu poziomach – nie tylko ze względu na wartość historyczną odnawianych miejsc. Po pierwsze - korzystamy już z elementów konstrukcyjnych, które zostały wybudowane wcześniej – i to często w technologii nie gorszej, niż te współczesne. To z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów budowy od podstaw.

- Renowacje uważane są także za działania zdecydowanie ekologiczne. Nie wykorzystując nowych materiałów konstrukcyjnych, a także zmniejszając ślad węglowy czy oszczędzając energię potrzebną do budowy nowych obiektów, odświeżane są znane i istniejące budynki, które ponownie odzyskują dawny blask. Warto pamiętać o ważnym aspekcie przywiązania ludzi do danej zabudowy, którego odświeżona odsłona może jeszcze mocniej uatrakcyjnić go w oczach mieszkańców, jak i turystów – dodaje ekspert AWILUX.

Budynki poddawane renowacjom i przebudowom mają się wpisywać w nowoczesny charakter polskich aglomeracji. Wraz ze wzrostem ich liczby zwiększa się zapotrzebowanie na dopasowane do nich, nowe rozwiązania - między innymi dotyczące bezpieczniejszej i bardziej energooszczędnej stolarki okiennej.