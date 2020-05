Restauracje w dobie koronawirusa. Ten lokal w Amsterdamie proponuje klientom posiłek w dwuosobowych szklarniach

Malowniczo położona nad amsterdamskimi kanałami restauracja Mediamatic ETEN zaproponowała unikalne rozwiązanie dla swoich klientów na czas pandemii koronawirusa. Obsługiwać ich będzie w dwuosobowych szklarniach.

REKLAMA

Mediamatic ETEN to restauracja zlokalizowana w szklarni na nabrzeżu Amsterdamu, oferująca wspaniałe widoki na miasto, ale również potrawy przyrządzone z organicznych, lokalnych produktów, pozyskanych w zgodzie z trendem zero waste. Lokal należy do centrum sztuki Mediamatic, zajmujące się m.in. organizacją wykładów i warsztatów oraz projektów artystycznych koncentrujących się na naturze, biotechnologii, sztuce, designie i nauce oraz ich łączeniu w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym, skupiając się na niekonwencjonalnych materiałach, takich jak np. grzyby czy pleśń.

Tym razem Mediamatic podjął się kolejnej niekonwencjonalnej inicjatywy – tym razem jednak dotyczącej organizacji przestrzeni w swojej restauracji. Zmiany podyktowane były trwającą pandemią koronawirusa. Oczekując na ponowne otwarcie restauracji pod koniec maja, Mediamatic postanowili przetestować niecodzienne rozwiązanie: budki-szklarnie dla klientów.

Centrum sztuki zorganizowało trzy spotkania testowe, w których goście (przyjaciele i rodzina) usadzani byli parami w pięciokątnych szklarniach (warunkiem było wspólne zamieszkanie siadających ze sobą osób), a obsługiwali ich kelnerzy noszący przesłony na twarzach. Pomysłowy projekt zyskał nazwę Serres Séparées, będącą grą słów zaczerpniętą z języka francuskiego chambre séparée, oznaczającą prywatne jadalnie. Szklane budki zapewniają izolację i intymność przy jednoczesnym nieograniczonym widoku na malowniczą okolicę.

Mediamatic zakupiło szklarnie długo przed wybuchem epidemii od holenderskiej firmy Tuinkassenwinkel na potrzeby swoich licznych projektów. Teraz centrum sztuki znalazło dla nich całkowicie nowe zastosowanie, które ma zapewnić bezpieczeństwo klientom w czasie pandemii i spełnić wymogi dystansu społecznego w miejscach publicznych.