Rewitalizacja dawnej cukrowni w Żninie. Przyglądamy się projektowi nominowanemu do EU Mies Award 2022

Cukrownia Żnin jako fabryka cukru funkcjonowała jeszcze do 2004 roku. Budynek powstały w 1894 roku przeszedł metamorfozę, za której projektem stoi Marek Bulak z Bulak Projekt (jako architekt główny) i architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski. Teraz na poprzemysłowym terenie funkcjonuje hotel z centrum konferencyjnym i częścią rozrywkową. A to nie koniec planów inwestycyjnych!

Za projektem stoi, jako architekt główny, Marek Bulak z Bulak Projekt oraz architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski. Inwestorem jest Grupa Arche.

W skład inwestycji Cukrowni Żnin Park Industrialny docelowo wejść mają centrum rehabilitacji, klinika medyczna, Muzeum Cukrownictwa, Muzeum Optymizmu, park handlowy, osiedle mieszkaniowe, biura i kino.

Projekt jest nominowany do nagrody imienia Miesa Van der Rohe, EU Mies Award 2022.

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD. W projekt zaangażowane były również pracownie Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie.

Miejsce z oryginalnym charakterem

Cukrownia Żnin to projekt rewitalizacyjny – nie tylko zapomnianej fabryki, ale również całego miasta Żnin, do którego docelowo ma wprowadzić nowe życie, wraz z licznymi funkcjami rozrywkowymi, mieszkalnymi etc. Co istotne, dokonana przez pracownię Bulak Projekt pod wodzą Marka Bulaka i Piotra Grochowskiego z Grupy Arche metamorfoza istniejącego obiektu nie była jego gruntowną przebudową, a adaptacją istniejącej architektury na nowe cele. Dzięki temu udało się zachować jak najwięcej z oryginalnego budynku.

Cukrownia Żnin to złożony projekt wymagający od architekta uszanowania wartości historycznej obiektu i jego tożsamości, ukształtowanej przez pokolenia go użytkujące, które zarówno pozostawiły swój ślad na samej strukturze budynku, jak i wpłynęły na jego różnorodną estetykę.

Architekci postanowili przekuć te elementy wiekowej bryły w punkt wyjściowy swojego projektu, czyniąc jego głównym atutem złożoność struktury budynku, nacisk kładąc na wyeksponowanie takich elementów, jak obecne faktury czy kolorystyka. Również zastane w obiekcie artefakty i ślady działalności człowieka nie zostały zatarte czy usunięte – a wręcz przeciwnie, podkreślone w projekcie.

Pozostawiając oryginalną architekturę budynku w możliwie jak najbardziej nienaruszonym stanie, autorzy projektu dodali tylko to, co niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych i funkcjonalnych. Tym samym nowe konstrukcje pojawiały się tylko tam, gdzie były konieczne, przy czym często pełnią rolę wsparcia istniejących konstrukcji.