Rewitalizacja dawnej fabryki ZREMB z nominacją od ArchDaily do Nagrody Budynek Roku 2023!

Pracownia GIGArchitekci otrzymała nominację od ArchDaily do Nagrody Budynek Roku 2023 za rewitalizację dawnej fabryki ZREMB w Orzeszu-Jaśkowicach. Trwa głosowanie!

W 2021 r. do użytku oddano zrewitalizowany kompleks dawnych Śląskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Orzeszu – Jaśkowicach.

W obiekcie obecnie znajduje się siedziba firmy NT Industry.

Teraz projekt spod kreski GIGArchitekci walczy o Nagrodę Budynek Roku 2023 w konkursie ArchDaily.

Historia siedziby firmy NT Industry przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaśkowicach sięga początków XIX wieku i silnie zakorzeniona jest w przemysłowym charakterze Śląska. W latach 1812- 1951 istniała w tym miejscu huta cynku, później garbarnia. Prekursorami orzeskiego przemysłu byli właściciele ziemscy masowo kupujący tereny pod inwestycje oraz zwykli mieszkańcy Orzesza i okolic, którzy z rolników i rzemieślników stawali się górnikami, hutnikami, kolejarzami. Rozwój przemysłu i stopniowy napływ ludności sprzyjał rozwojowi infrastruktury m.in. drogowej i kolejowej. Od 1951 roku w tym miejscu rozpoczęły funkcjonowanie zakłady związane z przemysłem ciężkim. Na ich potrzeby wybudowano cztery pierwsze hale oraz budynek administracyjny. Zakład przemysłowy podlegał stałemu rozwojowi, by ostatecznie stać się modelowym przedsiębiorstwem PRL o nazwie Śląskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” Zakład Wytwórczy w Orzeszu – Jaśkowicach. Firma specjalizowała się w wytwarzaniu innowacyjnych urządzeń do produkcji betonu wykorzystywanych w fabrykach domów produkujących wielkopłytowe prefabrykaty tzw. „wielkiej płyty”.

Od 2003 roku zakłady dawnego „ZREMBU”, na zdegradowanych terenach przemysłowych Orzesza Jaśkowic, stały się własnością duńskiej firmy NT Industry – produkującej sprzęt transportowy na potrzeby klientów z sektora transportu morskiego, rolnictwa, przemysłu oraz konstrukcji i urządzeń stalowych. Obecny zespół budynków zakładu stanowią hale produkcyjne, magazynowe, budynek biurowy z zapleczem socjalnym, stróżówka (portiernia) oraz mniejsze obiekty. Wraz z rozwojem firmy postanowiono przeprowadzić stopniową rewitalizację istniejących budynków zakładu, aby nadać im współczesnych parametrów technicznych i użytkowych.

Architekci przed trudnym zadaniem

Modernizacji zabudowań zakładu NT Industry w Orzeszu-Jaśkowicach podjęła się śląska pracownia GIGAarchitekci Artur Garbula z Mikołowa. Projekt podzielono na etapy. W pierwszym etapie założono przebudowę budynku portierni (stróżówka). Drugi etap prac stanowiła przebudowa nieużytkowanego od lat budynku biurowego, stanowiącego wcześniejsze zaplecze administracyjne zakładu „ZREMB” oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na kantynę pracowniczą firmy NT Industry. Wewnątrz założenia inwestor zrealizował zielone patio, stanowiące ogród i miejsce spotkań.

Głównym założeniem projektowym było zastosowanie szczerych materiałów i prostych rozwiązań zgodnie z zasadą „śląskiej szkoły architektury”, jak i skandynawskich wzorców zaczerpniętych z założeń duńskiego inwestora. Przywrócenie istniejących budynków do użytkowania i nadanie im nowej funkcji przy jak najmniejszej ingerencji w zastaną „tkankę”. Wykorzystana na elewacjach cortenowa okładzina pochodzi z niewykorzystanych zasobów materiałowych zakładu NT Industry i została w całości wykonana przez samego inwestora na podstawie projektu wykonawczego pracowni GIGAarchiekci. Działanie jest modelowym proekologicznym przykładem idei zero waste: zero odpadów, zero zanieczyszczeń w służbie ochrony środowiska.

