Rewitalizacja Doliny 5 Stawów: sprawdzamy postępy

Katowice podpisały umowę na realizację II etapu rewitalizacji terenu kochanego przez mieszkańców miasta. W Dolinie 5 Stawów powstanie kąpielisko.

W drugim etapie inwestycji powstanie kąpielisko dla mieszkańców, ścieżka rowerowa i miejsce do pozostawienia pojazdów.

Oddanie do użytku inwestycji planowane jest na lato przyszłego roku.

Nowe kąpielisko dla mieszkańców, ścieżka pieszo-rowerowa, a także miejsce do pozostawiania pojazdów w miejscu dzikiego parkingu – to powstanie w ramach II etapu rewitalizacji katowickiej Doliny Pięciu Stawów. Katowice podpisały wartą 12,9 mln zł umowę na zaprojektowanie i wykonanie tych inwestycji, które zostaną oddane do użytku latem przyszłego roku.

- Dolina Pięciu Stawów w Katowicach ma olbrzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego w mojej umowie z mieszkańcami zobowiązałem się, że wykonamy kompleksową rewitalizację tego miejsca – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic.

Z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji wynikło, że obszar Doliny Pięciu Stawów powinien mieć funkcję wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. Całkowicie zgadzam się z tymi postulatami. Dlatego krok po kroku realizujemy plan rewitalizacji doliny. Nowe oblicze zyskał już południowo-wschodni brzeg stawu Morawa – to dzięki wartej 6,5 mln zł budowie stanicy żeglarskiej i zagospodarowaniu terenu wokół niej. Teraz czas na uporządkowanie północnej części stawu i budowę w tym miejscu plaży, placu zabaw, kręgu grillowego i traktu pieszo-rowerowego – dodaje prezydent.

Nie tylko nowa plaża

Głównym celem II etapu metamorfozy Doliny 5 Stawów jest stworzenie dla mieszkańców zadbanego kąpieliska przy północnym brzegu stawu Morawa.

Strefa z plażą będzie wyposażona m.in. w stanowisko dla ratownika, pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zaplecze socjalne z przebieralniami, natryskami i toaletami. Dotychczasowe kąpielisko stanie się więc bezpieczniejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu. Ponadto mieszkańcy będą mogli skorzystać z innych atrakcji. Obok plaży powstanie również strefa sportowa z boiskiem, plac zabaw oraz krąg grillowy – wylicza Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

To jednak nie jedyna zmiana, jaka czeka tę atrakcyjną przestrzeń w ramach tego etapu inwestycji. Zakres prac obejmuje także uporządkowanie sposobu parkowania w okolicy. W miejscu dzikiego parkingu – zlokalizowanego przy ulicy Sosnowieckiej, w pobliżu linii tramwajowej – powstanie przestrzeń parkingowa przystosowana do pozostawiania zarówno samochodów osobowych, jak i autobusów.

Oprócz tego zadanie przewiduje także rozwiązanie dla rowerzystów i pieszych. Powstanie dla nich ścieżka o długości prawie kilometra, prowadząca wzdłuż stawu od budynku stanicy do wschodniej granicy pobliskiego cmentarza.

Otwarcie nowego kąpieliska na lato

Spośród 4 podmiotów zainteresowanych realizacją komisja przetargowa wybrała ofertę, złożoną przez firmę Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Spółka Jawna. Wykonawca oszacował prace na około 12,9 mln zł. Rozpocznie on swoje zadanie od zaprojektowania planowanych rozwiązań. Potem będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę w imieniu Katowic i miejskiej spółki Katowickie Inwestycje S.A., a następnie przejdzie do robót w terenie. Oddanie do użytku inwestycji planowane jest na lato przyszłego roku.

Metamorfoza Doliny 5 Stawów: co w III etapie?

Realizowana w najbliższym czasie inwestycja to kolejna część większego projektu, jakim jest rewitalizacja Doliny 5 Stawów. Wcześniej przy Morawie powstała nowa stanica wodna. Oprócz zbudowania obiektu, inwestycja o wartości ponad 6,5 mln zł objęła również m.in. powstanie oświetlonych alejek, kei, pomostu, miejsca do grillowania oraz infrastruktury kąpielowej w tej części stawu. Dzięki inwestycji harcerze mają większe możliwości do codziennej działalności i organizacji wydarzeń, a mieszkańcy zyskali zadbany i cieszący oko teren.

Wiadomo też co zakłada III etap rewitalizacji katowickiej Doliny Pięciu Stawów. Składa się na niego m.in. powstanie kolejnej plaży, tym razem zlokalizowanej przy południowym brzegu stawu Borki. Tam również wybudowany zostanie parking. Oprócz tego w ramach III etapu wybrany wykonawca będzie musiał zrealizować promenadę wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa, która połączy stanicę harcerską z plażą po drugiej stronie zbiornika. Koszt prac szacowany jest na ok. 18 mln zł, a ich rozpoczęcie planowane jest na 2024 rok.