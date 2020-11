Rewitalizacja gdańskiej perły architektury z końca XIX wieku na finiszu

Prace nad rewitalizacją Domu Zdrojowego w Brzeźnie idą pełną parą, informuje Gdansk.pl. Obiekt, którego otwarcie zaplanowano na rok 2021 po rewitalizacji stanie się nadmorską filią Hevelianum - miejscem edukacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców.

Stojący w Brzeźnie Dom Zdrojowy powstał pod koniec XIX wieku na potrzeby letników na terenie najstarszego kąpieliska nad Zatoką Gdańską. Po rewitalizacji będzie nadmorską filią Hevelianum.

Obecnie na placu budowy kończy się układanie poszycia dachu wraz z dociepleniem, na finiszu jest też montaż odrestaurowanej stolarki okiennej. Równocześnie trwa renowacja elewacji szachulcowej od strony morza. Na zewnątrz kontynuowane są prace związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Wewnątrz budynku zakończono układanie ogrzewania podłogowego, aby na okres zimowy podłączyć instalacje do sieci grzewczej. Na parterze rozpoczęto prace związane z wylewkami posadzek oraz montażem instalacji sanitarnych. Trwają prace na parkingu za torami tramwajowymi.

W nowym Domu Zdrojowym znajdą się m.in. ogólnodostępne sale warsztatowo-wykładowe, pokoje noclegowe, wspólna przestrzeń wypoczynkowa, a także restauracja z sezonowym menu. To nawiązanie do menu dawnych kuracjuszy, ale też nowego programu, który zakłada popularyzację wiedzy i odpowiedzialności społecznej w dziedzinie ochrony środowiska. Program Domu Zdrojowego będzie więc odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów.

Modernizacja i przystosowanie Domu Zdrojowego do nowych celów, wraz z zagospodarowaniem otaczającego go ogrodu, to koszt około 26,7 mln zł, które pochodzą z budżetu miasta.

Miasto Gdańsk podpisało umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w czerwcu 2019 roku. Generalnym wykonawcą jest gdańska firma Poleko z dużym doświadczeniem w realizowaniu remontów zabytkowych obiektów. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.