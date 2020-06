Rewitalizacja historycznych obiektów w Browarach Warszawskich. Nowe życie Warzelni i Leżakowni

Nowe budynki to tylko część miastotwórczej inwestycji Browary Warszawskie. Na tym blisko 4,5-hektarowowym terenie inwestor przykłada uwagę do rewitalizacji czterech historycznych obiektów: Warzelni, piwnic dawnej Leżakowni, Willi Schielego i Laboratorium. Budynki te odzyskają dawny blask i zyskają zupełnie nowe funkcje. Wkrótce zabytkowa XIX-wieczna Warzelnia i 170-letnie piwnice dawnej Leżakowni ugoszczą autorskimi smakami. Za projekt odpowiada pracownia JEMS Architekci.

Browary Warszawskie znajdują się w sercu warszawskiej Woli. Zamknięty dotąd obszar zostanie na nowo wkomponowany w miasto. Nowe życie i funkcje zyskają zabytkowe obiekty, pozostałości dawnych browarów. Jako pierwsza blask odzyskała Willa Schiele, czyli miejsce, gdzie kiedyś mieszkali właściciele piwnego imperium. Budynek został oddany do użytku w 2018 roku i jest wykorzystywany jako miejsce spotkań, warsztatów i konferencji.

- Od początku projektowania tego terenu pamiętaliśmy o miejscach związanych z browarniczą tradycją tego kwartału. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będą one sercem nowych Browarów Warszawskich. Chcieliśmy nie tylko odremontować Willę, Laboratorium czy Warzelnię, ale także dać im nowe przeznaczenie. Ich rewitalizacja pozwoli zagospodarować je w zupełnie nowy sposób, dzięki czemu staną się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i gości - mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.

Nowe życie Warzelni

Sercem dawnych Browarów Warszawskich była oczywiście Warzelnia. Obecnie Echo Investment prowadzi prace rewitalizacyjne tego XIX-wiecznego, ceglanego budynku zlokalizowanego przy dwóch tworzących się placach miejskich: Rynku Warzelni i dziedzińcu Laboratorium. Wspólnie z wyjątkową bryłą Apartamentów przy Warzelni stworzą piękny, niemalże ikoniczny krajobraz – stara i nowa ikona Browarów Warszawskich będą charakterystycznym punktem tego projektu. Od zewnątrz renowacji poddawana jest fasada budynku. Czyszczone są stare cegły i gzymsy. Wkrótce rozpocznie się również montaż okien. Co ważne, czarne, stalowe ramy i szprosy będą nawiązywać do historycznych przeszkleń.



- W Warzelni prowadzimy najwięcej skomplikowanych prac, dlatego postępujemy z dużą ostrożnością. Starannie wycinamy stare stropy i wykonujemy nowe. Wstawiamy konstrukcje nowych szybów windowych i klatki schodowej. Wzmacniamy też stare słupy Warzelni. Wszystkie te prace są konieczne, by móc wprowadzić nowe funkcje w ten historyczny budynek. Efekt zobaczymy już pod koniec roku - mówi Michał Gerwat.

Restauracja, którą wkrótce otworzą tutaj wspólnicy Roberta Lewandowskiego będzie miała ponad 1,3 tys. mkw. Ten nowy lokal na kulinarnej mapie Warszawy zaprosi gości na pyszne śniadania, biznesowe lunche i wieczorne kibicowanie.

Leżakownia pod historycznymi kolebkami

Historia Leżakowni sięga XIX wieku. Zabytkowe piwnice pełniły niegdyś rolę magazynów piwa. Połączone były z budynkiem Warzelni, a ich układ świadczy o tym, że były wielokrotnie przebudowywane. Na szczęście do dziś zachowały się kolebki oraz piękna czerwona cegła ceramiczna pochodząca ze słynnej Cegielni Włochy.



- Wykonaliśmy już przejścia między kolebkami tak, aby goście mogli swobodnie chodzić między nawami. Układamy instalacje podposadzkowe pod koncepty gastronomiczne, które będą ulokowane w tych zabytkowych piwnicach. Jesteśmy w trakcie montażu dużych, szklanych witryn - podkreśla Michał Gerwat.

Cztery duże kolebki będą kusiły gości autorskimi konceptami gastronomicznymi. Powstaną tam mini browar i pizzeria lwowskiej Grupy Kumpla oraz Food Hall Browary Warszawskie. W ten sposób odtwarzając klimat dawnych browarów, miejsce to stanie się modną i inspirującą przestrzenią.

Pierwsze efekty prac w tej historycznej części Browarów Warszawskich będzie można oglądać pod koniec 2020 roku.