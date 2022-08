Nowoczesna przestrzeń biurowa, otwartość na najemców i mieszkańców, wyrazisty design, dbałość o aspekty ESG oraz lokalizacja w samym sercu stolicy przy ulicy Chmielnej. To nowy HOP, postmodernistyczny biurowiec z lat 90., który zmodernizowała Syrena Real Estate. Autorką projektu jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

REKLAMA

HOP (dawniej Aktyn) był jednym z pierwszych nowoczesnych biurowców w Warszawie.

Syrena Real Estate postanowiła dać drugie życie budynkowi.

Autorką nowego projektu HOP jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

Zwieńczeniem tego trwającego blisko rok procesu jest otwarcie restauracji Lupo Pasta Fresca uznanej warszawskiej restauratorki Justyny Kosmali, właścicielki Charlotte oraz Baru Wozownia. Biurowiec uzyskał także niedawno certyfikat BREEAM in Use na poziomie EXCELLENT oraz tytuł „Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja. HOP to pierwsza z dwóch inwestycji w portfolio Syrena RE z PineBridge Benson Elliott, która przeszła transformację. Prace przy kolejnym projekcie - Marynarska Business Park - są już w toku.

Symbol wolności i zmian gospodarczych

HOP (dawniej Aktyn) to typowy postmodernistyczny budynek z 1996 roku. Był jednym z pierwszych nowoczesnych biurowców w Warszawie, symbolem wolności i zmian gospodarczych. Swoją siedzibę miał w nim Bank Przemysłowo-Handlowy. Z biegiem lat, podobnie jak inne inwestycje z tamtego okresu, przestał przystawać do współczesnych wymagań szybko zmieniającego się rynku nieruchomości komercyjnych, a także oczekiwań najemców. Syrena Real Estate postanowiła dać drugie życie budynkowi i wkomponować go w istniejącą tkankę miejską zachowując jednocześnie jego postmodernistyczny charakter i styl - ceniony na świecie i coraz bardziej popularny także w Polsce. Za przebudowę odpowiadała Grupa Reesco.

Rewitalizacja HOP w centrum Warszawy, czyli jak ze starego biurowca zrobić nowy, fot. mat. inwestora

Przemiana biurowców pochodzących z ostatniej dekady XX wieku to trend, który odkrywa potencjał tkwiący w postmodernistycznych budynkach i na nowo definiuje współczesną biurową rzeczywistość. Chcemy stać się jego liderem, a HOP jest naszą pierwszą, flagową realizacją. Przed modernizacją był niezauważalnym budynkiem z czasów transformacji, de facto zniknął. Mógłby zostać wyburzony tak, jak wiele innych tego rodzaju obiektów, my jednak postanowiliśmy przywrócić go do życia, poprzez podkreślenie jego postmodernistycznej architektury i dostosowanie do wymagań postpandemicznego trybu pracy – mówi Witold Zatoński, partner zarządzający w Syrena Real Estate.

Nowe myślenie o przyjaznej przestrzeni biurowej

HOP zmienia postrzeganie budynków pochodzących z czasów polskiej transformacji, wyznacza nowy kierunek działań i nowe myślenie o przyjaznej przestrzeni biurowej. - Pracujemy nad kolejnymi metamorfozami nieruchomości w Warszawie, które mają na celu dostosowanie ich do współczesnych oczekiwań najemców, także tych uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju. Istotą naszego autorskiego konceptu jest tworzenie z biurowców łączników pozwalających na przenikanie się przestrzeni najemców z częściami wspólnymi i światem zewnętrznym, a także uszanowanie zastanej substancji architektonicznej poprzez jej reinterpretację i ulepszenie. W tej chwili najbardziej zaawansowane działania prowadzone są przy kompleksie biurowym Marynarska Business Park - wspomina Zatoński.

Geometryczne wzory i miedziana farba

Autorką nowego projektu budynku HOP jest Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, znana wcześniej z nagradzanej w Polsce i za granicą pracowni Beza Projekt. Fasadę biurowca zdobią charakterystyczne dla postmodernizmu geometryczne wzory oraz pasy pokryte miedzianą farbą, które nawiązują do barwy ceglanych ścian przedwojennych kamienic. Przed wejściem do budynku przy zjeździe na podziemny parking postawione zostały totemy, rzeźby pomalowane w białe i czarne pasy. W podobnej stylistyce utrzymany został sam parking, który zdobią ciepłe miedziane kolory przełamane czarno-białymi elementami. Z elewacją budynku koresponduje wnętrze utrzymane w ciepłych brązowych i miedzianych tonacjach. Twórczyni projektu postanowiła wyeksponować najbardziej charakterystyczne elementy biurowca, jak np. piękny zielony marmur.

Hol w Hopie przeszedł spektakularną metamorfozę, fot. mat. inwestora

Największą przemianę w HOPie przeszedł główny hol, w którym dobudowane zostały spektakularne schody stanowiące swoistą agorę budynku. Przestrzeń została otworzona na potrzeby pracowników i gości odwiedzających budynek. Cały parter zdobią designerskie meble o obłych kształtach, miękkie tkaniny o wyrazistych kolorach i wzornictwie. Uwagę zwraca też zastosowany we wnętrzach kamień oraz lastryko. Biurowiec oferuje nie tylko nowoczesne powierzchnie biurowe i sale konferencyjne, ale wyznacza też nowe trendy, w centrum których jest człowiek, jego potrzeby i komfort użytkowania.

Coworking, przestrzeń wspólna i łąka kwietna

Cała powierzchnia HOP została zaprojektowana jako otwarta, elastyczna przestrzeń oferująca spersonalizowane rozwiązania dla każdego stylu pracy, od dużej strefy coworkingowej o powierzchni 1.000 mkw. po zaciszne i spokojne pomieszczenia, sprzyjające skupieniu czy organizacji biznesowego spotkania. HOP stawiając na otwartość zaprasza do swoich przestrzeni nie tylko pracowników, ale też mieszkańców miasta. Jego wyróżnikiem jest starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna dostępna dla wszystkich gości i nieograniczona bramkami wstępu. Nowe oblicze zyskał także plac przed biurowcem o powierzchni 600 mkw. Zasadzona została tu nowa zieleń, łąka kwietna, poidełka dla ptaków i hotele dla owadów. Pojawiły się także miejsca do odpoczynku i relaksu zaaranżowane w przykuwającej wzrok miedzianej konstrukcji. W biurowcu znajduje się także jedno nieoczywiste pomieszczenie, jakim jest mieszkanie zlokalizowane na najwyższej kondygnacji budynku. Zostanie ono przeznaczone na przestrzeń artystyczną zarządzaną przy współpracy z instytucjami kultury.

Modernizacji HOPa towarzyszyła dbałość o kwestie ESG. HOP jako jeden z nielicznych obiektów w Warszawie posiada aż 9 stanowisk do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a wprowadzone modyfikacje pozwoliły na dostosowanie całego parkingu do ładowania samochodów. Miłośnicy ekologicznego transportu mogą korzystać ponadto z parkingu rowerowego na 100 jednośladów oraz infrastruktury dedykowanej rowerzystom - szatni i pryszniców. Potwierdzeniem wysokiej jakości modernizacji budynku są uzyskane niedawno certyfikaty BREEAM in Use na poziomie EXCELLENT oraz „Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja, co oznacza, że spełnia on wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Budynek jest obecnie w trakcie certyfikacji w systemie WELL oraz WELL Health and Safety Rating.

Włoskie smaki i nietuzinkowy design

Grono najemców zmodernizowanego HOPa powiększyło się w ostatnich tygodniach o restaurację Lupo Pasta Fresca, która zajęła 450 mkw. przestrzeni na parterze budynku.

Restauracja Lupo Pasta Fresca w HOP, za design odpowiada Anna Łoskiewicz fot. mat. prasowe

Projektantką wnętrz lokalu, podobnie jak odświeżonej koncepcji biurowca, jest Anna Łoskiewicz. Lupo podzielony jest na strefy, znajdują się tu też kameralne sale o odmiennym wystroju, które można indywidualnie aranżować na zamknięte wydarzenia prywatne lub biznesowe. Restauracja serwuje swoim gościom najwyższej jakości dania kuchni włoskiej, głównie różnego rodzaju makarony wyrabiane codziennie na miejscu z włoskich składników. W pierwszej części dnia można tu zjeść śniadanie oraz lunch, po południu serwowane jest aperitivo z przekąskami, a wieczorem menu kolacyjne. Lokal został zaaranżowany w stylu Memphis charakteryzującym się asymetrycznymi zestawieniami geometrycznych kształtów oraz swobodnym łączeniem różnych materiałów. Wnętrze zdobią designerskie lampy, białe kanapy, lada z onyksu i barek kawowy z kafelkowym blatem.