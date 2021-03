Rewitalizacja Księżego Młyna: sprawdzamy postępy prac

Jak podaje UM Łódź, kolejna famuła Księżego Młyna jest już po generalnym remoncie, a w dawnych komórkach powstaną pracownie dla twórców. Do 2023 roku na terenie Księżego Młyna powstanie kolejnych 14 pracowni dla twórców.

- Księży Młyn to jest takie miejsce na mapie Łodzi, do którego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. To miejsce ma swój klimat, swoją specyfikę. Mieszkańcy, artyści, turyści kochają to osiedle. Rok 2021 to kolejne oddane famuły, zupełnie nowa restauracja z łódzkimi specjałami, klub Księży Młyn, zielone podwórka ale również pracownie dla artystów. Do 2023 roku powstanie tu 14 zupełnie nowych pracowni. Już dziś zapraszam szczególnie młodych twórców, absolwentów łódzkich szkół artystycznych. Może właśnie tu odnajdą swoje miejsce na życie. W styczniu tego roku oddaliśmy famułę przy ulicy Przędzalnianej 51, znalazło się w niej 11 lokali mieszkalnych, 3 pracownie twórcze (120 m kw, 35 kw, 40 kw). Dziś oddajemy kolejną, po sąsiedzku pod numerem 49. Tu powstała kolejna pracownia twórca i 20 mieszkań komunalnych. Do 2023 roku wyremontujemy 47 budynków mieszkalnych i gospodarczych łącznie za kwotę 110 mln złotych - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Pierwsze pracownie w ramach programu rewitalizacji Księżego Młyna powstały w czerwcu 2013 r. W pracowniach działają projektanci mody, artyści sztuk wizualnych czy twórcy sztuki użytkowej. To tu powstają unikatowe działa sztuki, które promują Łódź nie tylko w Europie.

Dzięki realizacji szeregu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy a także turyści. Gruntownie wyremontowanych i kompleksowo przebudowanych zostanie 47 budynków.

Poprawiona zostanie jakość i estetyka przestrzeni publicznych. Pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady i psie nieczystości oraz pompy wodne, zagospodarowane zostaną drogi wewnętrzne oraz zieleń, a na terenie byłej bocznicy kolejowej pojawi się ciąg pieszo-rowerowy. Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki modernizacji i rozbudowie istniejącego oświetlenia, a także instalacji nowych punktów monitoringu miejskiego. Powstanie dużo nowej zieleni – pojawią się drzewa, krzewy, pnącza, rabatki kwiatowe i trawniki.