Rewitalizacja łódzkiej kamienicy przy ul. Rewolucji. Co słychać na budowie?

Trwa modernizacja kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. 29 w Łodzi. Obecnie robotnicy zajmują się pracami wykończeniowymi przy elewacji frontowej, a na elewacji bocznej, od strony posesji nr 27, skuwany jest tynk. Ponadto malowane są mieszkania i klatki schodowe.

Łódź rewitalizuje wiele kamienic w centrum miasta.

Jedną z nich jest budynek przy ul. Rewolucji 1905 r. 29.

W budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. w Łodzi do użytkowania oddanych zostanie 26 komfortowych mieszkań komunalnych i cztery lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Podwórze kamienicy zmieni się nie do poznania – przekształci się w atrakcyjne i przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Na podwórku staną ławki, pojawią się kwiatowe rabaty, liczne krzewy i trawnik, a w głębi podwórka (wzdłuż muru) powstanie szpaler jaśminowy. Finał inwestycji planowany jest tuż po wakacjach.

Do wyremontowanych kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. dołączą niebawem zmodernizowane budynki pod numerami 13, 15 i 17.