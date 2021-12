Rewitalizacja Ogrodów Graua autorstwa pracowni Maćków doceniona

Ogrody Graua, inwestycja mieszkaniowa Echo Investment, znalazła się w gronie nominowanych w konkursie „Piękny Wrocław” na najlepszą realizację architektoniczną 2019 i 2020 roku. Projekt obejmował rewitalizację zabytkowego pałacyku i wewnętrznego parku ze starodrzewiem oraz budowę nowej części mieszkalnej. Wykończenia dwóch pałacowych apartamentów nawiązują do twórczości impresjonistycznych malarzy, działających w czasach kiedy ten budynek powstawał. Za koncept architektoniczny odpowiadało renomowane, wrocławskie biuro Maćków Pracownia Projektowa.

Apartamenty Ogrody Graua mieszczą się we Wrocławiu przy ul. Gdańskiej, zaledwie 1,5 km od Ostrowa Tumskiego, Wyspy Słodowej czy Hali Stulecia. W pobliżu dostępna jest pełna oferta obiektów kulturalnych, gastronomicznych i handlowych co sprawia, że to idealne miejsce do życia łączące tereny rekreacyjne z funkcjami miejskimi.

– Inwestycję Ogrody Graua wyróżnia fakt, że jej integralną częścią jest XIX-wieczny, neogotycki pałacyk. W 2020 r. przywróciliśmy go do dawnej świetności – remontując całą przestrzeń i adaptując na luksusowe mieszkania. Z połączenia klasycznej elegancji i funkcjonalnej nowoczesności powstał niepowtarzalny projekt. Wyjątkowość miejsca podkreśla także jego otoczenie – odnowiony, prywatny park o powierzchni 2 tys. mkw., otulający pałac oraz nową część mieszkalną. Takie podejście Echo Investment do projektowania sprawiło, że rewitalizacja tego terenu została doceniona przez ekspertów konkursu „Piękny Wrocław”, a także przez nowych mieszkańców – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Echo Investment.

Najpiękniejszy adres we Wrocławiu

We wnętrzach pałacyku Ogrodów Graua nie ma nic powszedniego, są w każdym calu unikatowe. Już hall wejściowy daje poczucie przeniesienia się do XIX-wiecznej, miejskiej rezydencji. Uwagę przykuwają odrestaurowane detale, takie jak zdobienia drzwi czy drewniane schody z rzeźbioną balustradą.

Niezwykła przestrzeń Ogrodów Graua wymagała równie oryginalnego miejsca spotkań i wypoczynku. W budynku powstał więc prywatny klub dla mieszkańców, w którym można organizować spotkania i przyjęcia, bez naruszania prywatności apartamentu. Mieszkańcy mają także bezpośredni dostęp do prywatnego parku, a sam pałacyk jest połączony z garażem podziemnym, dzięki czemu można swobodnie przejść z samochodu do swojego lokalu.

Nowoczesne apartamenty

W tej inwestycji znajduje się zaledwie 57 mieszkań, z czego 8 zlokalizowanych jest w pałacu. Dwa spośród pałacowych apartamentów zostały zaprojektowane i wykończone w stylu nawiązującym do twórczości malarzy impresjonistów i postimpresjonistów, jak np. Monet i Cézanne, działających w czasach kiedy ten budynek powstawał. Każde luksusowe mieszkanie w pałacu zostało także wyposażone w Echo Smart – system zarządzania inteligentnym domem. Za jego pomocą mieszkańcy mogą w łatwy sposób dostosować światła, włączyć muzykę, opuścić żaluzje czy wyregulować temperaturę