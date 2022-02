Rewitalizacja receptą na niedostępne grunty

Deweloperzy już od kilku lat alarmują o trudnościach w dostępności gruntów. To problem, który istotnie wpływa na ceny nieruchomości. Przy tak wysokim popycie niezbędne są zatem rozwiązania, które pozwolą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe przy mniejszej dostępności ziemi. Architekci, świadomi tych wyzwań, coraz chętniej proponują rewitalizacje nieużytkowanych terenów. Co przemawia za odnawianiem dzielnic?

To kierunek, w którym prawdopodobnie będzie podążać coraz więcej miast. Już dziś widzimy, jak w szczególności poprzemysłowe obszary rozkwitają i zmieniają swoje przeznaczenie, a życie wraca do nich na nowo. To korzystne rozwiązanie dla nieco podupadających ekonomicznie czy społecznie osiedli. Architekci, poprzez nadawanie nowych funkcji, stwarzają możliwości angażowania lokalnych społeczności. Obok inwestycji mieszkaniowych tworzą parki z wybiegami dla psów, skwery, skateparki, ogólnodostępne place, teatry czy centra rozrywki. To sprawia, że dzielnica tętni życiem i aktywizuje różne grupy społeczne – niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tworzy się przestrzeń do nowych interakcji i znajomości. Okolica staje się bezpieczniejsza.

Niższy koszt transportu

Rewitalizacja architektury obejmuje przeważnie tereny ścisłego centrum bądź jego okolic. Inwestycje w jego obrębie świetnie wpisują się w ideę tzw. miast 15-minutowych, czyli takich, w których wszystko, co potrzebne do życia, znajduje się w zasięgu 15 minut od miejsca zamieszkania.

– Architekci na całym świecie, szczególnie w dużych metropoliach, dążą do zrównoważonego projektowania, które uwzględnia zróżnicowane grupy społeczne. We współczesnych osiedlach musi znaleźć się miejsce dla każdego: dla pieszych, rowerzystów, osób poruszających się na wózkach, kierowców samochodów czy osób korzystających z komunikacji miejskiej. Dobra rewitalizacja przestrzeni postindustrialnych powinna uwzględniać odpowiednio zaplanowaną komunikację. Jeśli każdy ma taki sam dostęp do potrzebnych usług i miejsc, zmniejszają się koszty transportu. Rozwiązuje się także problem wykluczenia społecznego – tłumaczy architekt Agnieszka Szczepaniak z biura projektowego AP Szczepaniak.

Przyszłościowy trend

Dostępność działek budowlanych to jedno z największych wyzwań na rynku nieruchomości. Rewitalizacja architektury to kierunek, który pozwoli zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nawet przy niewielkiej podaży gruntów. Miasta zyskują wizerunkowo, a odnawianie może wpisywać się w strategię ich zrównoważonego rozwoju. Deweloperzy stają się coraz bardziej zainteresowani trudniejszymi, bardziej złożonymi projektami, obejmującymi zagospodarowanie kompleksowych założeń urbanistycznych.